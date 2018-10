Intelligence artificielle : Meteojob exporte sa technologie en Suisse

Grâce à ce partenariat, Meteojob, leader français du matching dans l'emploi, exporte son savoir-faire à l'international. En fournissant sa technologie de matching à Jobeo, Meteojob va permettre aux annonceurs de la Suisse Romande de profiter d'une solution de recrutement alternative et innovante.

A l'occasion de cette nouvelle alliance, Meteojob internationalise son algorithme de matching : initialement développé en français, il est désormais opérationnel en allemand et anglais.



« Nous avons souhaité nous associer à Meteojob pour bénéficier d'un avantage technologique et révolutionner le marché du recrutement en Suisse Romande. Grâce à la puissance de cette solution de matching, nous allons pouvoir répondre efficacement aux besoins spécifiques de notre marché et aux attentes des recruteurs comme des candidats. » commente Nicolas Vadureau directeur de Jobeo.



Une consécration pour Meteojob, qui affiche une croissance à plus de 40%



Après plusieurs années de Recherche et Développement pour concevoir son algorithme, et l'analyse de millions de données permettant de renforcer la fiabilité du matching, Meteojob compte aujourd'hui plus de 4,5 millions de candidats inscrits et se positionne dans le top 4 des acteurs de l'emploi en France en termes d'audience.

Aujourd'hui la société affiche plus de 40 % de croissance, dans un marché en hausse de seulement 10 % en moyenne. Ce taux de croissance est d'autant plus exceptionnel que la société s'autofinance depuis son lancement.



« Meteojob s'est imposé rapidement comme l'un des leaders de la recherche d'emploi en France, et cela grâce à la puissance de notre algorithme de matching. Nous sommes très fiers du produit que nous avons développé, et cette fierté est renforcée par la volonté de Jobeo d'utiliser notre technologie pour son site emploi. Déployer notre algorithme de matching en dehors de la France est une étape importante pour notre entreprise. » déclare Marko Vujasinovic, Président et fondateur de Meteojob.