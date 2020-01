Cornerstone acquiert Clustree, la plateforme de gestion des carrières basée sur l'IA

Cornerstone OnDemand, éditeur de référence de logiciels cloud de gestion des talents, annonce l'acquisition de la pépite technologique française, Clustree. La start-up propose une plateforme de gestion des carrières basée sur l'Intelligence Artificielle et une ontologie avancée permettant une gestion des compétences innovante. Clustree accompagne déjà des entreprises de renoms telles que Carrefour ou SNCF.



Créée en 2014, Clustree a développé l'une des plateformes de gestion des compétences les plus sophistiquées, qui s'appuie sur le Machine Learning et des algorithmes évitant le risque de biais. Les solutions de cette pépite française permettent aux entreprises de faire correspondre les compétences de leurs collaborateurs à des emplois spécifiques. Clustree a développé une ontologie de compétences grâce à la consolidation de plus d'un milliard de compétences professionnelles internationales et d'une bibliothèque de 53 000 compétences vérifiées. Cette dernière permet ainsi de décrire, avec précision, le profil de tous les collaborateurs et ce quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise.



Les entreprises s'appuient sur la technologie d'IA de Clustree pour analyser les données relatives aux compétences de leurs collaborateurs et ainsi les accompagner dans la prise de décisions stratégiques. Clustree permet de combler le déficit de compétences en étant présent à chaque étape du processus RH, dans le recrutement, la gestion des talents, la planification ou encore la gestion des compétences.



« Les changements liés aux nouveaux métiers et aux nouvelles technologies poussent les entreprises et les collaborateurs à acquérir des compétences nouvelles à un rythme plus soutenu qu'auparavant. Pour répondre aux exigences des nouvelles organisations du travail, les entreprises doivent aujourd'hui faire un état des lieux des compétences de leurs collaborateurs afin d'identifier et former les talents de demain » indique Adam Miller, fondateur et CEO chez Cornerstone OnDemand.



Au cours des mois à venir, la solution Clustree sera pleinement intégrée au portefeuille de solutions de Cornerstone afin de permettre à leurs clients de :



Construire un portefeuille des compétences.Les entreprises auront une vision précise des compétences de leurs collaborateurs et pourront leur attribuer des missions en conséquence. Elles disposeront ainsi d'un outil pour mieux structurer leurs équipes et développer leur productivité. Cette intégration permettra aux collaborateurs d'avoir une meilleure visibilité des compétences acquises et celles nécessaires à leur évolution.



Identifier les axes d'améliorations et de croissance.En se basant sur les compétences, métiers et plans de carrières des collaborateurs, les entreprises seront en mesure d'identifier les points d'évolutions pour proposer des accompagnements personnalisés et faire bénéficier leurs collaborateurs d'un accès à des contenus de formation diversifiés et pertinents, intégré à leur quotidien de travail, par le biais de la plateforme Content Anytime.



Améliorer le processus de recrutement.Les recruteurs pourront détecter les compétences ‘cachées' dans les CV des candidats en fonction de leurs expériences passées. Les fonctions RH pourront ainsi sélectionner de façon plus efficaces les bons profils pour les postes ouverts.



« Nous avons consacré les cinq dernières années à faire des compétences ‘l'or noir' du travail, pour permettre aux entreprises de s'adapter aux nouvelles formes d'organisation, et ce grâce à une technologie IA performante. En rejoignant Cornerstone, nous souhaitons étendre notre champ d'action et ainsi intégrer notre proposition de valeur au sein de la meilleure solution de gestion des talents du marché, utilisée par des milliers d'entreprises dans le monde. » explique Bénédicte de Raphélis Soissan, fondatrice et CEO de Clustree.



« Ce rapprochement avec Clustree répond à une stratégie ambitieuse de la part de Cornerstone de s'inscrire davantage sur le marché européen et dans l'écosystème tech français, qui tient une position forte sur le devant de la scène internationale. C'est tout naturellement que nous nous sommes intéressés à une pépite telle que Clustree, qui promet de révolutionner le secteur des RH, et plus particulièrement la gestion des talents, par l'implémentation intelligente de l'IA et du Machine Learning pour la gestion de compétences. Des technologies avec lesquelles nous sommes familiers chez Cornerstone. » rajoute Vincent Belliveau, Chief Executive EMEA chez Cornerstone OnDemand.



Cornerstone a racheté Clustree pour un montant d'environ 18,5 millions de dollars dans le cadre d'une transaction en argent comptant. La transaction est soumise à la validation des conditions de clôture usuelles et devrait être conclue au cours du premier trimestre 2020. Plus d'informations seront communiquées sur cette acquisition lors de la prochaine annonce des résultats de Cornerstone.