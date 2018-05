Intelligence artificielle : serons-nous des collaborateurs augmentés ou… au chômage ?

L'Intelligence Artificielle sera responsable de la suppression de nombreux emplois. C'est l'argument numéro 1 de ses opposants depuis des années. Une étude du cabinet Roland Berger (2014) annonçait une destruction de 1,5 millions d'emplois directs d'ici 2025 dans la zone Euro. En France, on parle de 225.000 emplois directs peu qualifiés menacés et presque autant d'emplois indirects. Plus largement et depuis toujours, les Hommes imaginent que des robots dotés d'une intelligence humaine prendront le pouvoir. Pour beaucoup c'est une légende. Pas pour Elon Musk qui tire la sonnette d'alarme : « […] jusqu'à ce que les gens voient vraiment des robots tuer des personnes, ils ne sauront pas comment réagir, tellement ça leur paraîtra irréel. Je travaille sur des formes très avancées d'intelligence artificielle, et je pense qu'on devrait tous s'inquiéter de ses progrès ».



D'autres voient dans l'IA des opportunités. Les machines pourront remplacer les Hommes sur des tâches pénibles ou répétitives (sans valeur ajoutée) ou encore dangereuses. Elles n'ont pas de contraintes physiques (comme la faim, les effets du stress ou de la fatigue), et sont donc en activité optimale permanente. Aussi, concernant le coût horaire, celui des machines est de moins en moins élevé selon l'analyse de INSEE, IFR, Berger : s'il était de 116€ pour une machine il y a 30 ans (contre 9€ pour l'Homme), la courbe s'inverse et, en 2020, les rôles seront inversés (10€ pour la machine, 19€ pour l'Homme).



Oui l'Intelligence Artificielle va détruire des millions d'emplois. Mais elle va aussi en créer! 21 millions d'après une étude de Cognizant Technology Solutions Corp.de 2017. Une autre étude de Accenture tend à prouver que l'IA va augmenter de 10% en moyenne les effectifs des entreprises ayant accès à cette technologie.