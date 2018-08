Jedox intègre le Gartner Magic Quadrant 2018 des solutions Cloud de FP&A

Jedox, éditeur d’une solution innovante de pilotage de la performance, annonce aujourd’hui avoir été reconnu par Gartner, Inc. comme l’un des 16 principaux fournisseurs mondiaux de solutions Cloud dans la catégorie « Cloud Financial Planning and Analysis Solutions » du Magic Quadrant 2018. Jedox figure dans ce Gartner Magic Quadrant pour la deuxième année consécutive. *



Lancée pour la première fois en 2014, l’application Jedox Cloud connaît une forte croissance, avec un taux d’adoption en constante augmentation par les entreprises de toutes tailles. A titre d’exemple, Jedox a triplé ses revenus Cloud et a signé plus de 200 nouveaux clients l’année dernière. Au cours des 4 dernières années, Jedox a constamment fait évoluer son offre SaaS pour accompagner ses clients dans leurs projets de pilotage de la performance grâce à de nouvelles fonctionnalités innovantes telles que le driver-based planning, le prédictif et les modèles pré-paramétrés. Jedox dispose d’une plateforme flexible et évolutive qui peut être rapidement déployée et facile à utiliser par l’ensemble des utilisateurs d’une entreprise, notamment grâce à son interface Add-In Excel et ses applications Jedox Web et Mobile.



« La plupart des services Finances ont compris qu’il est nécessaire de digitaliser leurs processus de budgétisation, de planification et de prévisions », explique Kay-Ingo Greve, président-directeur général de Jedox. « Le positionnement de Jedox dans le Magic Quadrant 2018 pour les solutions Cloud de FP&A confirme son haut potentiel et démontre que Jedox est un partenaire cloud de confiance pour toutes les entreprises qui souhaitent accélérer et moderniser leurs processus financiers ».



Cliquez sur ce lien pour télécharger gratuitement un exemplaire du rapport Gartner : https://www.jedox.com/fr/ressources/gartner-magic-quadrant-2018-solutions-cloud-fpa/



* Gartner “Magic Quadrant for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions,” Chris Iervolino and John E. Van Decker, July 24, 2018. A noter que le Magic Quadrant 2017 des solutions en performance stratégique cloud (SCPM) est désormais remplacé par celui des solutions de planification et d’analyse financière cloud (FP&A).