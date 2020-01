KPC poursuit sa stratégie de croissance sur le territoire national avec l'ouverture d'une agence à Lyon

Cette nouvelle implantation marque une étape clé dans le développement de KPC en permettant de proposer une offre de qualité et de proximité à tous nos clients basés dans la région Auvergne Rhône-Alpes. Il s'agit de la troisième implantation majeure après Aix en Provence et Paris. L'agence est située au cœur de Lyon, proche du quartier de la Part-Dieu et du Parc de la Tête d’Or, ce qui en fait une localisation idéale pour nos clients et nos collaborateurs.