Ouverture de l’agence KPC SUD-OUEST à Bordeaux dans le cadre de la stratégie d’expansion nationale de KPC.

Depuis près de 10 ans, KPC cabinet de conseil et d'expertise spécialisé en Data Intelligence et pilotage de la performance des entreprises accompagne les ETI et les grands comptes sur des projets data & digitaux à haute valeur ajoutée.



Cette agence sera dirigée par Gabriel JULIEN et a pour ambition de proposer toutes les offres du groupe, déclinées pour toutes les directions métiers avec les meilleures solutions technologiques et un accompagnement de proximité.



L’agence KPC Sud-Ouest s’appuiera sur des experts métiers et des consultants, afin de répondre aux besoins grandissants des clients autours de démarches et d’enjeux Data Intelligence et de digitalisation des processus métiers (Smart ERP et Customer Experience).



Les locaux sont situés en plein cœur de la capitale girondine, dans le nouveau quartier d’affaires EURATLANTIC, afin de pouvoir tisser des liens forts et de proximité avec les décideurs de la région et attirer de nouveaux talents.