L’IA accélère les marchés. Qui garde le contrôle ?

Pour certains, cette évolution annonce une finance plus efficace, plus rapide et plus précise. C’est en partie vrai.



Mais il serait dangereux de croire que la technologie, parce qu’elle est performante, peut se substituer à la responsabilité humaine.



Les marchés financiers ont toujours cherché à gagner en vitesse. Les outils changent, mais la promesse reste la même : mieux identifier les opportunités, réduire les coûts de transaction et limiter les risques. Les algorithmes d’exécution permettent aujourd’hui de répartir un ordre sur plusieurs plateformes, de s’adapter aux volumes échangés et de réduire l’impact d’une opération sur le prix d’un titre.



Cette sophistication est utile.



Elle peut même devenir indispensable dans des marchés fragmentés, où la liquidité est dispersée et où chaque milliseconde peut modifier les conditions d’exécution.



Mais l’efficacité technique ne suffit pas à faire une bonne décision financière.



Un algorithme peut identifier une anomalie de prix. Il peut anticiper un manque de liquidité. Il peut déclencher une alerte lorsqu’un comportement de marché paraît inhabituel. En revanche, il ne porte pas la responsabilité de la décision prise.



Il ne connaît ni la stratégie globale d’un investisseur, ni ses contraintes réglementaires, ni la réalité économique qui se cache derrière une donnée.



L’intelligence artificielle est un outil. Elle ne doit pas devenir une autorité.



Le risque serait de confondre automatisation et délégation de responsabilité.



Plus les systèmes deviennent complexes, plus il devient difficile de comprendre les mécanismes qui conduisent à une décision. Or, dans la finance, l’opacité n’est jamais neutre.



Lorsqu’un ordre est mal exécuté, lorsqu’une stratégie produit des pertes inattendues ou lorsqu’un outil de surveillance ne détecte pas une anomalie, une question demeure : qui est responsable ?



Le développeur de l’algorithme ? Le fournisseur de données ? Le prestataire technologique ? Le gérant ? Le négociateur ? La société de gestion ?



La technologie doit donc s’accompagner d’une gouvernance claire. Les modèles doivent être testés, documentés, surveillés et régulièrement remis en question. Les équipes doivent comprendre leurs limites, savoir les interrompre lorsque les conditions de marché deviennent exceptionnelles et conserver la capacité de reprendre la main.



Car les marchés ne sont pas uniquement faits de données.



Ils sont aussi faits de comportements, de confiance, de peur, de rumeurs et d’événements imprévisibles. Les crises financières ont souvent démontré que les modèles les plus sophistiqués peuvent échouer lorsqu’ils sont confrontés à une situation qu’ils n’avaient pas envisagée.



L’enjeu n’est donc pas de ralentir l’innovation. L’enjeu est de lui donner un cadre.



L’intelligence artificielle peut améliorer la qualité d’exécution, renforcer la surveillance des marchés et aider les professionnels à prendre de meilleures décisions. Mais elle doit rester au service d’une stratégie, d’un contrôle humain et d’une responsabilité clairement assumée.



Dans un environnement où les décisions sont de plus en plus rapides, la véritable valeur ne résidera pas seulement dans la puissance des algorithmes.



Elle résidera dans la capacité des acteurs à savoir quand leur faire confiance, quand les contrôler et, surtout, quand ne pas les suivre.