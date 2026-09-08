



Souveraineté des données : sortir de l'illusion de la localisation

Rédigé par Fabienne Cingoz, Efficy le 26 Septembre 2026

La souveraineté numérique s'est imposée en quelques années dans le débat public européen. Elle infuse désormais les conseils d'administration, les cahiers des charges informatiques et les discours institutionnels, au même titre que l'autonomie stratégique en matière de défense ou d'industrie.

Mais derrière ce consensus apparent se loge une confusion durable, celle qui assimile souveraineté et simple localisation géographique des données.



La souveraineté numérique peut-elle réellement se résumer au lieu où sont hébergées les données, alors que leur sécurité et leur maîtrise dépendent d’une chaîne technologique, juridique et opérationnelle beaucoup plus large ?



C’est là tout l’enjeu. Une donnée hébergée en France n’est pas nécessairement une donnée pleinement souveraine. Pour apprécier le niveau réel de maîtrise d’une organisation, il faut regarder au-delà de son lieu de stockage : qui exploite l’infrastructure ? Sous quelle juridiction ? Avec quelles technologies ? Selon quelles garanties contractuelles ? Et avec quelle capacité de réversibilité en cas de rupture ?



La souveraineté ne se décrète donc pas à l’échelle d’un serveur. Elle se construit maillon par maillon.



Analyse en six axes



1 - Un rapport de force qui ne joue pas en faveur de l'Europe



Les chiffres donnent la mesure du déséquilibre. En 2026, l'Europe reste dépendante à hauteur de 85 % de modèles d'intelligence artificielle conçus aux États-Unis, et à 99 % de câbles sous-marins contrôlés par des acteurs non européens pour l'essentiel de son trafic de données.



Le Cloud Act américain permet à des autorités étrangères d'exiger l'accès à des données détenues par des entreprises de droit américain, quel que soit le lieu où ces données sont hébergées.



En France, la CNIL a durci son action : 478 millions d'euros d'amendes prononcées en 2025, dont 325 millions visant Google et 150 millions Shein, avec un risque désormais chiffré jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires mondial en cas de manquement au RGPD. Cet arsenal réglementaire est réel. Il ne suffit pourtant pas à rassurer les Européens eux-mêmes : seuls 16 % des répondants à une récente enquête se disent aujourd'hui optimistes quant à la capacité du continent à atteindre une souveraineté numérique complète dans les cinq prochaines années. Ce pessimisme n'est pas irrationnel : la mondialisation des services numériques, longtemps synonyme de fluidité et de compétitivité, se heurte désormais à des logiques de blocs, où l'accès à l'infrastructure, aux modèles et aux compétences devient lui-même un instrument de rapport de force entre puissances.



2 - La localisation, un maillon nécessaire mais insuffisant



Face à ce constat, la réponse la plus répandue reste l'argument de l'hébergement : « nos données sont en France, donc elles sont protégées ».



Cette équation est trompeuse.



Un centre de données peut être physiquement situé sur le sol européen tout en restant soumis à une législation étrangère, dès lors que l'éditeur du logiciel ou le fournisseur de cloud qui l'exploite relève d'une autre juridiction. La question n'est plus seulement « où sont mes données ? », mais « qui peut y accéder, sous quel droit, et par quel intermédiaire technique ? ».



Parler sérieusement de souveraineté suppose donc de raisonner en chaîne : infrastructure d'hébergement, fournisseur de cloud, éditeur du logiciel, cadre juridique applicable à chacun de ces maillons. La Commission européenne a tenté d'objectiver cette complexité en instaurant, en 2025, un score de souveraineté du cloud reposant sur huit critères pondérés, de la maîtrise juridique et technologique à la durabilité environnementale. L'outil reste discuté, certains saluant sa transparence, d'autres lui reprochant sa rigidité, mais il a le mérite de déplacer le débat de la géographie vers la gouvernance réelle.



3 - Le CRM, laboratoire de la souveraineté relationnelle



Cette bascule est particulièrement visible dans les plateformes de gestion de la relation client.



Le CRM n'est plus un simple outil commercial : il concentre la mémoire relationnelle de l'entreprise, l'historique d'achat, les données comportementales et, de plus en plus, les moteurs prédictifs qui orientent les décisions commerciales.



Avec l'essor de l'intelligence artificielle générative, ces données relationnelles deviennent le carburant d'assistants conversationnels et d'agents autonomes capables d'agir sans supervision humaine directe.



La possession juridique des données ne garantit plus leur maîtrise opérationnelle : une organisation peut être propriétaire de ses données et, dans le même temps, dépendre entièrement d'un fournisseur unique pour les exploiter, les migrer ou simplement continuer à y accéder en cas de rupture contractuelle, d'incident de cybersécurité ou de tension géopolitique. C'est dans ces moments de rupture, précisément, que se révèle la résilience réelle d'une organisation, bien davantage que dans son fonctionnement quotidien.



4 - Ce que révèlent les décideurs de terrain



Une étude menée en 2026 par L'Argus de l'assurance et efficy, auprès de 412 décideurs de l'assurance, de l'industrie et du secteur public, confirme que ce basculement n'est plus théorique. Neuf décideurs sur dix considèrent désormais la souveraineté numérique comme importante, voire stratégique, dans leurs projets de transformation digitale.



Le secteur assurantiel apparaît en avance : 52 % des solutions qu'il utilise sont d'origine française et 23 % européenne, contre respectivement 28 % et davantage d'origine nord-américaine dans l'industrie, et 31 % dans les organismes publics.



Signe d'un passage à l'acte plus que d'un vœu pieux, près de la moitié des organisations interrogées ont déjà mis en place une gouvernance dédiée à ces enjeux, et 40 % supplémentaires l'envisagent. Mais l'écart entre principes et pratiques demeure : des données sensibles continuent d'être hébergées dans des environnements exposés à des législations extraterritoriales, souvent par inertie ou par manque d'alternatives jugées crédibles, alors même que 71 % des décideurs publics placent la protection des données en tête de leurs priorités.



5 - Une compétence à diffuser, pas seulement une politique à décréter



La souveraineté numérique ne se joue pas uniquement dans les directions informatiques et juridiques.



Elle concerne désormais chaque fonction de l'entreprise, du marketing à la direction générale, dès lors que chacune manipule des données clients. Or les jeunes générations de professionnels, si elles connaissent les grands principes du RGPD, en sous-estiment souvent les conséquences juridiques, financières et réputationnelles, et découvrent parfois pour la première fois, une fois en poste, l'existence même du Cloud Act. Cette lacune de formation n'est pas anecdotique : dans une économie pilotée par la donnée, la souveraineté numérique deviendra un critère de maturité organisationnelle aussi central que la culture cybersécurité l'est devenue au cours de la dernière décennie. Elle suppose de former, dès aujourd'hui, des profils capables d'articuler compétences techniques et compréhension stratégique et juridique des enjeux.



6 - Refonder, concrètement



C'est cette logique de chaîne qu'il faut désormais décliner dans l'architecture même des solutions numériques : hébergement exclusivement réalisé en France, dans des centres de données certifiés HDS pour les données de santé et SecNumCloud pour les organisations publiques ; choix du fournisseur d'intelligence artificielle laissé à chaque organisation, avec la possibilité de retenir un modèle européen comme Mistral plutôt qu'un grand modèle de langage américain, pour que les traitements ne quittent jamais le périmètre souverain ; isolation complète des environnements clients au sein d'une architecture multi-tenant. Ce n'est pas une case cochée, mais une illustration, maillon par maillon, du cadre décrit plus haut, qui ne dispense aucune organisation de qualifier elle-même son propre niveau d'exigence.



Refonder la souveraineté européenne sur le terrain des données suppose de sortir du registre déclaratif pour entrer dans une logique systémique : qualifier le niveau d'hébergement réellement requis selon la sensibilité des usages, analyser l'origine juridique de chaque acteur de la chaîne technologique, évaluer la sécurité de bout en bout, encadrer contractuellement les garanties d'accès et de réversibilité, et partager la gouvernance entre directions techniques, métiers et exécutives. Cela suppose aussi d'assumer une architecture à deux vitesses, pragmatique plutôt qu'autarcique : un socle souverain pour les données critiques et réglementées, interopérable avec des solutions globales pour les usages moins sensibles. Cela suppose enfin de donner au score de souveraineté du cloud une portée réellement structurante, en particulier dans les marchés publics, plutôt que de le laisser à l'état d'indicateur facultatif parmi d'autres.



Cette exigence n'est pas propre à un secteur. Elle traverse aujourd'hui l'assurance et la banque comme les bailleurs sociaux, les collectivités, les industriels ou les acteurs de la logistique et de l'enseignement supérieur, chacun confronté, à des degrés divers, à la même question : peut-on continuer à confier la mémoire de sa relation client, de ses usagers ou de ses administrés à des chaînes technologiques que l'on ne maîtrise plus de bout en bout ?



Aucun acteur, aucun texte, aucune certification ne suffira seul à rebâtir cette autonomie. Elle se construira, ou non, éditeur par éditeur, contrat par contrat, et génération de décideurs par génération de décideurs. Autres articles Les données, un atout stratégique à garder sous haute sécurité en 8 leçons









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