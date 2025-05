L’IA et l’automatisation offrent une meilleure visibilité en période d’incertitude économique selon Pleo

Pleo, la plateforme européenne leader en matière de gestion des dépenses professionnelles, dévoile son dernier rapport qui souligne la nécessité de l’intelligence artificielle (IA) et de l’automatisation dans l’amélioration de la visibilité financière.



Le rapport La trésorerie, un atout à redécouvrir : percer le secret de la stabilité financière, qui a interrogé 3 250 décideurs financiers au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Allemagne, au Danemark, en Suède et aux Pays-Bas, montre que les répondants pouvant se concentrer sur des tâches essentielles ont 90 % de chances de bénéficier d’une visibilité optimale par rapport à ceux qui sont accaparés par des tâches manuelles chronophages. Pourtant, les directeurs financiers et leurs équipes financières sont toujours submergés par les tâches administratives. Un tiers (32 %) des répondants français affirment que leurs directeurs financiers effectuent davantage de tâches administratives qu’il y a cinq ans. Néanmoins, la solution est déjà à portée de main grâce à l’IA et à l’automatisation : 65% des répondants estiment que ces technologies pourraient libérer du temps pour les directeurs financiers et leurs équipes, leur permettant ainsi de se concentrer sur des tâches plus stratégiques et à forte valeur ajoutée.



La technologie joue donc un rôle crucial pour aider les responsables financiers à mieux comprendre les finances de leur entreprise. Dans un contexte économique marqué par une incertitude croissante, il est essentiel pour les équipes de pouvoir s’adapter et réagir rapidement à un environnement en constante évolution. Pourtant, 45 % des répondants déclarent ne pas avoir pleinement confiance en la disponibilité des informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées, et assurer un contrôle solide de la trésorerie et des finances. Il est néanmoins encourageant de constater que les entreprises qui tirent pleinement parti de l’IA bénéficient aujourd’hui d’une visibilité 22 % supérieure sur la trésorerie et les finances de leur organisation par rapport à celles qui y ont rarement recours, voire pas du tout.



Révolutionner la gestion de trésorerie



La trésorerie représente un pilier central de l’entreprise, assurant sa stabilité et sa capacité de résilience, y compris en période de crise. En effet, 65 % des organisations affirment que le rôle de la trésorerie devient de plus en plus crucial, à mesure que leur activité se développe et que leurs finances se complexifient. Lorsqu’elle est pleinement optimisée, la trésorerie peut stimuler la croissance, limiter les risques et faire émerger des opportunités au quotidien. Toutefois, les organisations doivent adopter les bonnes technologies et solutions d’automatisation pour tirer profit de tout le potentiel de la trésorerie.



Par ailleurs, les entreprises qui intègrent largement l’IA constatent que leur trésorerie répond de manière bien plus efficace à leurs besoins. Quarante-cinq pour cent des entreprises utilisant l’IA jugent notamment leur trésorerie comme « très efficace », contre seulement 30 % parmi celles qui l’utilisent de manière occasionnelle, et 29 % pour celles qui l’utilisent rarement ou pas du tout.



Automatiser ou être dépassé



L’automatisation est essentielle aux équipes financières, en particulier pour leur permettre de se concentrer sur les tâches les plus importantes. Soixante pour cent des répondants affirment qu’ils ne peuvent pas se consacrer à des missions à plus forte valeur ajoutée en raison de tâches de trésorerie manuelles et chronophages. Cela souligne l’importance de l’automatisation pour ces équipes.



Cette technologie peut également renforcer la visibilité sur la trésorerie et assurer la résilience des entreprises à tout moment. C’est dans ce contexte que Pleo, en partenariat avec la solution de Yapili, API Open Banking, lance Règles de virement pour aider les dirigeants à atteindre cet objectif. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux clients d’automatiser les mouvements de liquidités entre leurs comptes bancaires connectés, leurs comptes Pleo et leurs comptes secondaires.



Cette nouvelle fonctionnalité leur permet d’adopter une gestion de trésorerie encore plus fluide. Les organisations peuvent définir des règles pour transférer automatiquement des fonds dès que le solde passe en dessous d’un certain seuil ou selon une fréquence choisie, assurant ainsi que les comptes disposent en permanence des fonds nécessaires.



Trois entreprises sur quatre déclarent qu’à mesure qu’elles se développent et que leurs finances se complexifient, le rôle de la trésorerie devient de plus en plus important. Grâce à la fonctionnalité Règles de virement de Pleo, les équipes financières peuvent désormais automatiser les tâches moins importantes et ainsi assurer un meilleur contrôle de leur trésorerie.



Alvaro Dexeus, directeur Europe du Sud chez Pleo, a déclaré : « Le climat économique actuel, incertain, impose aux responsables financiers d’avoir une visibilité plus accrue sur leur trésorerie. Déployer la bonne technologie et l’automatisation aidera les entreprises à devenir plus agiles, un enjeu crucial alors que 68 % des organisations françaises affirment que les décisions financières doivent désormais être prises plus rapidement que jamais. »



« Pendant trop longtemps, la trésorerie a été négligée en matière de transformation numérique. Aujourd’hui, la situation a évolué, et les dirigeants doivent saisir l’opportunité de transformer leur trésorerie en un centre de commandement numérique, prédictif et stratégique, redéfinissant ainsi les contours d’une gestion efficace et d’une stabilité financière. »