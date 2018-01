L’IA, la réalité mixte et l’IoT au service du retail

En proposant aux acteurs de la distribution d’intégrer les nouvelles technologies telles que l’Intelligence Artificielle et l’IoT, Microsoft souhaite leur permettre non seulement d’optimiser la gestion de leurs activités au quotidien mais également de déployer des parcours clients réinventés.



Garantir une chaîne d’approvisionnement agile et omnicanal



Build-A-Bear s’appuie sur Dynamics 365 pour quantifier de manière simple et efficace l’ensemble des ventes et les optimiser. Il s’agit de proposer, grâce à Dynamics 365, une base de données solide et unifiée à partir de laquelle déployer des fonctionnalités innovantes d’aide à la vente.



LoweBot intègre les services cognitifs d’Azure et l’Intelligence Artificielle dans son robot autonome de gestion des stocks et réduit ainsi les coûts liés à la gestion des inventaires tout en donnant aux vendeurs des indications quant aux tendances susceptibles d’émerger au sein des parcours d’achat des consommateurs.



Offrir des expériences nouvelles et personnalisées



Kroger EDGE s’appuie sur les technologies Microsoft pour proposer un concept d’étagère numérique innovante hébergée sur Microsoft Azure. EDGE permet le stockage et le traitement de volumes de données importants. Les commerçants peuvent ainsi fixer et modifier rapidement et précisément les prix, activer instantanément les promotions et les afficher de manière dynamique. Cette solution sert également d’outil d’audit pour les salariés des magasins.



Partenaire de Microsoft, Xenia Retail a créé une application de shopping et de conciergerie qui redéfinit le point de vente traditionnel. Conçue depuis Windows et disponible sur Azure, cette application intègre Power BI, Dynamics 365 et Outlook pour optimiser la gestion des stocks, éliminer les chariots d’achats et rendre instantané le passage en caisse.



Dolce & Gabbana s’appuie sur une solution de CRM spécifiquement conçue à partir de Microsoft Dynamics pour proposer à l’ensemble de ses clients haut de gamme une expérience personnalisée unique. Développée par SBSoft, partenaire de Microsoft, la solution permet de rationaliser les processus en magasin ainsi que les campagnes marketing multicanales. Pour ses boutiques dans le monde, Dolce & Gabbana dispose aussi d’un meilleur suivi et une connaissance plus fine de ses clients leur permettant de proposer notamment un programme d’offres promotionnelles et de fidélité plus efficace et adapté aux besoins des clients de la marque.