L'acteur majeur du retail Européen El Corte Inglés s’appuie sur les technologies d’intelligence artificielle et de cloud d’Alibaba Cloud pour créer de nouvelles expériences d’achat

Alibaba Cloud, la branche data intelligence d’Alibaba Group, et El Corte Inglés, la plus grande chaîne de grands magasins en Europe et la seule chaîne de grands magasins en Espagne, ont annoncé qu’ils travaillaient dorénavant ensemble pour accélérer le processus de transformation numérique d’El Corte Inglés avec l’intelligence artificielle d’Alibaba Cloud et ses solutions de vente en ligne dans le cloud.



Pour répondre aux attentes changeantes des consommateurs en matière de retail, El Corte Inglès va s’appuyer sur le moteur de recommandation et de recherche par l’image d’Alibaba Cloud. L’objectif est de proposer aux consommateurs une expérience en ligne encore plus personnalisée à travers une solution technologique efficace et créative basée sur l’intelligence artificielle.



En tant que pionnier de l’offre commerciale et de services d’El Corte Inglés, le siège social madrilène de l’entreprise, a adopté de manière proactive les nouveaux concepts et services qui répondent à l’évolution des besoins de ses clients. Cette stratégie a permis à l’enseigne de rester compétitive face à un environnement de plus en plus difficile. Aujourd’hui, le large portefeuille de technologies data driven d’Alibaba Cloud pour le commerce de détail contribue à soutenir l’innovation commerciale tout en améliorant l’expérience d’achat en ligne pour les clients d’El Corte Inglés.



Les innovations mises en place par Alibaba Cloud se traduisent par la création de nouvelles expériences de vente. Les clients d’El Corte Inglés pourront ainsi bénéficier d’une recherche précise en s’appuyant sur les images de ce qu'ils veulent, ce qui leur permettra de trouver plus précisément et facilement les articles que s’ils tapaient un mot-clé plus ou moins exact. La deuxième expérience client que El Corte Inglés compte améliorer est celle de la « découverte personnalisée ». Dans certains cas, les clients recherchent des articles sans idées franchement arrêtées. Grâce à la découverte personnalisée, les acheteurs bénéficieront de recommandations adaptées en fonction de leurs intérêts ou de leurs besoins.



Víctor del Pozo, PDG d’El Corte Inglés, a expliqué : « Alibaba Cloud offre certaines des technologies et solutions les plus avancées du marché pour le commerce de détail, et nous sommes très heureux de travailler avec le leader mondial pour la prochaine étape de notre transformation numérique. Nous sommes convaincus que le déploiement du moteur de recherche et de recommandation par l’image d’Alibaba Cloud, basé sur l’intelligence artificielle et le cloud computing, pourrait offrir à nos clients une expérience de vente en ligne inégalée, ce qui nous donnera un avantage concurrentiel pour maintenir notre avance dans le domaine du retail en Europe ».



Avec 20 ans d’expérience dans le commerce électronique, Alibaba Cloud est le partenaire idéal pour aider les détaillants européens — comme El Corte Inglés — à saisir davantage les opportunités que le numérique présente pour les détaillants et leurs clients.



Kevin Liu, Directeur Général d’Alibaba Cloud France et Europe du Sud, a déclaré : « Le commerce de détail en Europe est en pleine mutation, et l’industrie est confrontée à de nouveaux défis. Ceux-ci vont de l’évolution des attentes des clients à la nécessité de migrer vers le numérique, en passant par l’adoption des plates-formes omnicanales. Alibaba Cloud est honoré de s’associer à El Corte Inglés pour relever ensemble ces défis. Nous utilisons la technologie du cloud et de l’intelligence artificielle, comme pour notre moteur de recherche et de recommandation par l’image, pour faciliter les achats à l’ère du numérique. »



Rodrigo Cipriani Foresio, General Manager Southern Europe chez Alibaba Group et Country Manager Southern Europe chez Alipay, a ajouté : « Nous sommes ravis d’avoir franchi cette nouvelle étape dans notre partenariat de longue date avec El Corte Inglés, après la signature l’année dernière d’un premier accord qui portait sur le commerce, les paiements intelligents, le cloud computing et le New Retail. Outre les excellents résultats obtenus sur le cloud, El Corte Inglés possède déjà un certain nombre de magasins en exploitation sur AliExpress et nous sommes également en bonne voie du côté de Tmall Global. Ensemble, nous travaillons à la numérisation du commerce de détail et nous sommes convaincus que les synergies que nous créons grâce aux compétences et à l’expertise de nos équipes respectives généreront une valeur incroyable pour les consommateurs finaux et pour l’industrie en général ».



Pour l’avenir, El Corte Inglés et Alibaba Cloud continueront à travailler main dans la main pour conduire la transformation numérique. Le détaillant envisage également de tirer parti de l’écosystème du Groupe Alibaba, qui englobe le commerce numérique, la distribution, la finance, la logistique, les médias numériques et le divertissement pour de plus grandes opportunités mondiales.