L'intégrité des données : un impératif pour l'intelligence artificielle générative

La performance et la fiabilité des outils d'IA dépendent directement de la précision, de la cohérence et du contexte des données qui les sous-tendent. Dès lors, une stratégie d'intégrité des données permet aux entreprises d'établir des liens entre des sources de données disparates, tout en garantissant des normes de qualité et de contrôle élevées. Lorsque la priorité est donnée à l’intégrité des données, les organisations garantissent que les réponses proposées par les modèles d’IA sont à la fois fiables et crédibles.



La base des connaissances de ChatGPT repose sur des données historiques, le modèle d’IA qui alimente l'outil n'étant actuellement entraîné que sur des ensembles de données allant jusqu'à septembre 2021. Cependant, la valeur des modèles d'intelligence artificielle est considérablement consolidée par un flux constant de données précises et actuelles, qui aide les entreprises à réagir à l'évolution des conditions. En outre, la version de base du modèle est construite sur des conversations humaines écrites, et certaines de ces données peuvent être inexactes, mensongères ou trompeuses à certains moments, ce qui nécessite un ajustement minutieux du modèle. Malgré les efforts déployés pour réduire les biais lors de la formation, des réponses inexactes ou subjectives peuvent apparaître sur des sujets sensibles ou lorsque le modèle est confronté à des requêtes ambiguës.



Afin de rectifier ces informations erronées, l'intégrité des données qui alimentent un modèle d'IA permet d’avoir un impact direct sur ses performances et sa fiabilité. Il est donc essentiel de s'assurer que les données utilisées pour la formation sont correctes, cohérentes et contextuelles. Une stratégie d'intégrité des données aide les organisations à relier différentes sources de données, en garantissant les plus hauts niveaux de qualité et de gouvernance, tout en traitant de manière proactive les problèmes avant qu'ils ne surviennent. La technologie de l'IA bénéficie aussi grandement de la richesse contextuelle, qui lui permet de découvrir des modèles plus significatifs dans les données.



Il est également important de traiter et d'atténuer les préjugés au cours du processus d'apprentissage de l'IA. Des techniques telles que la constitution minutieuse des ensembles de données, la représentation diversifiée des données, l'évaluation tenant compte des biais préjugés et la surveillance continue peuvent aider à identifier et à corriger les préjugés et à promouvoir l'équité et l'inclusivité. En donnant la priorité à l'intégrité des données, les chefs d'entreprise peuvent s'assurer que les connaissances générées par les modèles d'IA sont à la fois dignes de confiance et fiables.