L'intelligence artificielle optimisera bientôt l'information produit

Après le mobile-first, place à l’AI-first ! Les algorithmes d’intelligence artificielle sont partout !

Il faut raison garder. L’intelligence artificielle actuelle, se résume à des algorithmes toujours plus avancés visant à reproduire un comportement observé. Mais ils changent déjà la donne et, même si nous sommes encore à des versions très primitives, l’intelligence artificielle optimise déjà les déplacements avec Uber. C’est aussi l’intelligence artificielle qui permet de commander un billet de train en conversant avec un chatbot... et depuis quelques semaines, Google home, permet de réaliser une liste de course chez Monoprix !





Bref, cette technologie fait déjà partie du quotidien avec des applis ou des usages grand public désormais incontournables : la traduction automatique, en temps réel ou très légèrement différée, la reconnaissance de formes, …



Cette révolution des usages et des pratiques via des algorithmes toujours plus sophistiqués arrive aussi dans le monde professionnel, notamment au travers des outils de l’écosystème SaaS. Ce que souligne l'étude* publiée en septembre dernier par Tata Consultancy Services : 80% des dirigeants investissent actuellement dans l’IA et presque 100% projettent d’investir d’ici 2020.



Dans les métiers du marketing et du e-commerce impliquant le traitement de multiples informations associées aux produits (descriptif, classification, SKU, images et documents associés), des solutions intelligentes avec de vrais impacts métiers permettent d’améliorer la qualité des informations et d’accélérer leur diffusion. Par exemple, les solutions de retraitement automatique des images ne cessent de s’améliorer et apportent désormais un vrai service aux directions marketing.

On peut aussi évoquer les tableaux de bord intelligents améliorant les workflows, avec assistance à la traduction pour se développer à l’international avec une simplicité jamais égalée…



Et les défis restent nombreux. Par exemple, comment les marques vont-elles se référencer à l'avenir sur les assistants vocaux ? C'est une vraie question. Clairement, la solution passera par une information produit de qualité et évolutive, pour un référencement optimal.



PIM+AI : le duo gagnant



Dans l’optique de déployer des stratégies de contenu marketing viables et cohérentes, les marques et les distributeurs doivent être en capacité de centraliser et d’harmoniser toutes les données techniques et marketing de leur référentiel produits au sein d’une base de données unique.

Demain, couplé au PIM, l'AI et ses corollaires que sont le language processing et le machine learning… permettront, de manière "automatique", de corriger les descriptifs produits, de les améliorer, en complétant certaines données manquantes, en proposant des visuels adaptés pour tels devices, des traductions, …

Non seulement, ce duo intelligent fiabilisera la donnée, mais il permettra aussi d'optimiser la rédaction des fiches produits en fonction de chaque canal de vente (texte plus court sur le mobile que le web par exemple). Il pourra même, à terme, proposer automatiquement des améliorations pour ouvrir rapidement de nouveaux canaux de communication avec une extrême réactivité (places de marché, social shopping, assistants vocaux…).



Dans un futur proche, les technologies avancées d'intelligence artificielle renforceront aussi la collaboration entre les équipes marketing et commerciales. Certains projets de mise en place de chatbot comme tiers facilitateur au sein du PIM voient déjà le jour pour aider les équipes à collaborer et réduire le time-to-market.



On observe ainsi une vraie continuité entre les avancées permises par l'AI et les solutions qui facilitent le quotidien des professionnels (comme Google Translate). Au fond, l'AI et son écosystème sont en passe de devenir incontournables pour fiabiliser la qualité de l'information produit et sa diffusion et constitueront très prochainement un auxiliaire naturel des directions marketing dans leur environnement multicanal.



*Etude Tata Consultancy Services « Devenir plus Intelligent : comment 13 secteurs d’activité utilisent l’intelligence artificielle », septembre 2017.