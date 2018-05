La Base Numérique des Consentements, le seul outil gérant l’obtention du consentement conforme au RGPD

Une obligation européenne contraignante et difficile à mettre en œuvre...

Dans quelques jours, le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) obligera l’ensemble des entreprises qui collectent des données sur le sol de l’Union Européenne à respecter les choix des consommateurs en matière de données personnelles, sous peine de sanctions financières très importantes. Désormais, chaque citoyen européen peut avoir accès à ses données personnelles, les modifier, mais aussi s'opposer à leur utilisation, notamment commerciale.



...ou un véritable atout commercial ?

La relation client est un formidable levier de performance et de fidélisation. Et quel meilleur ambassadeur qu’un client satisfait ? Mais alors qu’il faut des années pour construire l’image et la réputation d’une marque, il suffit de quelques clics pour la déprécier. Avec le RGPD, les consommateurs européens reprennent le pouvoir sur leurs données personnelles et rééquilibrent ainsi leurs relations avec les marques.



La BNC réunit sur une même plateforme marques, institutions et consommateurs.

Ces derniers créent leur espace et enregistrent leurs refus ou consentements par marque (qui a le droit de les contacter, comment et pour combien de temps). De leurs côtés, les marques inscrites y ont accès en temps réel et sont en mesure d’instaurer une vraie relation de confiance et de transparence avec les consommateurs à partir de données dûment confiées. Elles sont surtout assurées d’être conformes au RGPD et peuvent donner un nouveau souffle à la relation client. Comme l’explique Anne Desmettre, Pdg de Brand & Consumer Technologies, l’entreprise spécialisée dans la donnée personnelle qui a travaillé pendant 18 mois pour mettre au point la BNC : « Il ne faut pas voir le RGPD comme une contrainte, mais bien comme une opportunité de replacer le citoyen au centre des débats et de mieux utiliser ses données personnelles qu’il aura acceptées de confier. Cette loi va permettre aux organisations privées et publiques d’améliorer durablement la relation avec leurs clients. »



Des consommateurs prêts à boycotter et à attaquer en justice

On comprend tout l’enjeu pour les entreprises de se mettre rapidement en conformité avec le RGPD à la vue des derniers chiffres relevés dans un récent sondage OpinionWay pour Havas. Alors que 80% des Français se disent prêts à boycotter les marques et entreprises qui ne respecteraient pas le RGPD et porteraient donc atteinte à leur vie privée, plus d’un sur deux (55%) pourrait même aller jusqu’au tribunal pour attaquer en justice les organisations qui ne se conformeraient pas à la réglementation...

« Il est absolument vital pour les entreprises d’instaurer rapidement une relation éthique avec leurs clients et de cesser de les submerger d’informations non souhaitées. La performance de la donnée utile et consentie est un atout compétitif indéniable pour les entreprises qui souhaitent optimiser leurs décisions via la connaissance de leurs clients », conclue Anne Desmettre.