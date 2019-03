La France est le 3ème pays européen le plus « datalphabétisé »

La France est le 3ème pays européen présentant le plus haut taux de « datalphabétisation » de ses salariés, avec un score moyen de 77,3 selon une étude commandée par Qlik® et réalisée par les universitaires de la Wharton School et le cabinet d'études IHS Markit. Elle se positionne juste derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne parmi les pays les plus matures en la matière.





A l'heure où le volume de données explose, poussé par l'avénement des nouvelles technologies telles que la robotique et l'intelligence artificielle, la datalphabétisation ou Data Literacy, c'est-à-dire la capacité des salariés à lire, analyser et utiliser les données pour la prise de décisions, et à communiquer à l'aide de ses données dans l'ensemble de l'entreprise, devient un véritable élément différenciateur pour les entreprises.



A l'échelle internationale, l'Europe détient le score le plus élevé en matière de maîtrise des données contrairement aux autres continents. En effet, 72% des décideurs européens, affirment que la datalphabétisation est "très importante", contre seulement 60% des décideurs en Asie et 52% aux Etats-Unis. Le Japon enregistre d'ailleurs le taux le plus faible à 54,9%.