La Plateforme_ étoffe son programme avec deux nouveaux cursus dédiés à l’intelligence artificielle et la cybersécurité

En pleine croissance, les métiers du numérique concernent 800 000 salariés et 80 000 indépendants en France. Les rapides évolutions technologiques, avec le développement de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité ou de la blockchain, poussent les acteurs de l’économie française à anticiper leurs besoins en compétences.



Néanmoins, le manque de professionnels formés et spécialisés aux nouvelles technologies de l’information représente un frein majeur.



Une réponse aux besoins en compétences numériques avec deux nouveaux cursus pour la rentrée 2020



La Plateforme_ propose des formations spécialisées et d’excellence ouvertes à tous les publics dans l’univers tech et informatique :



La Coding School : depuis septembre 2019, La Plateforme_ propose une formation gratuite avec un parcours de deux années indépendantes qui ne requiert pas de diplôme à l’entrée et permet aux étudiants d’obtenir, à leur sortie, deux titre RNCP (Répertoire national de la certification professionnelle) équivalents à BAC+2 et BAC+3 en développement WEB.

Deux nouvelles formations sont proposées à partir de septembre 2020



L’AI School : La Plateforme_ accompagne les jeunes diplômés de BTS, IUT, licence informatique ou les autodidactes en leur proposant un cursus en alternance sur les data sciences et l’IA en 1 ou 2 ans. A la sortie les étudiants sont titulaires d’1 ou 2 titres RNCP de niveau 6 (équivalent BAC+3/4).

La Security School : Face à la nécessité de protéger les données des entreprises, ce nouveau cursus propose aux jeunes diplômés de BTS, IUT, licence informatique ou aux autodidactes de se former en alternance et d’obtenir deux titres RNCP de niveau 6 (équivalents BAC+3/4), suivi de la possibilité de se spécialiser pour devenir Expert en Sécurité des Systèmes d’Information (titre RNCP de niveau 7 équivalent à BAC+5).



« Avec ces nouveaux cursus, La Plateforme se diversifie pour garantir à tous ceux qui le souhaitent un accès aux métiers des nouvelles technologies et répond aux besoins des entreprises en termes de recrutement de profils qualifiés. Ces formations ont un objectif d’excellence et d’inclusion afin de participer au renouveau numérique de la métropole marseillaise. », affirme Cyril Zimmermann.



La Plateforme_ propose également avec l’Ecole Centrale de Marseille un post graduate sur l’intelligence artificielle et les data sciences (Centrale Digital Lab) à des étudiants déjà diplômés d’école d’ingénieur ou titulaire d’un BAC+5.



Enfin, La Plateforme_ a lancé en décembre 2019 des modules de formation et de mise à jour pour les cadres et les dirigeants sur des thématiques liées à la technologie, afin de mieux manier les tenants et les aboutissants du secteur (Executive Education).