La Wild Code School lance à Lyon une formation au métier d’avenir de Data Analyst

Créée en 2014 par Anna Stépanoff, universitaire diplômée de Harvard et de l’Ecole Normale Supérieure de Paris, et Romain Coeur, développeur, la Wild Code School est une école nouvelle génération dont l’objectif est de former les talents tech de demain aux métiers du numérique. Avec 19 campus implantés en France et en Europe, la Wild Code School a déjà formé plus de 1 500 développeurs. Ouvert en 2016, le campus de Lyon compte, quant à lui, déjà plus de 200 élèves formés avec un taux de 87% d’insertion professionnelle sur les métiers de développeurs.



Data Analyst, un métier d’avenir avec un fort potentiel de recrutement



Le plan Big Data annoncé par le Gouvernement en 2014 évoquait le besoin de 137 000 spécialistes de la donnée sur un marché français de 9 milliards d'euros. L’organisateur du salon de recrutement des métiers de la Data et de l’Intelligence Artificielle, Datajob, estime qu’en France les besoins annuels en Data Scientists oscillent entre 2 000 et 3 000 personnes, alors que les écoles n’en formeraient que 200 à 300 sur la même période.



"Face à la croissance des données (Big Data), les entreprises doivent aujourd’hui définir une réelle stratégie et se doter de spécialistes. Le métier de Data Analyst occupe donc un rôle de plus en plus central et est de plus en plus prisé par les recruteurs. Se former à la data est un moyen sûr pour s’ouvrir les portes d’une carrière professionnelle enrichissante sur le (très) long terme. Grâce à cette formation, notre objectif est de former de véritables artisans de la donnée !", Laetitia Varela, Campus Manager Wild Code School Lyon



Une formation de 5 mois ouverte à tous



Ouverte à tous bacheliers, étudiants, salariés ou professionnels, personnes en reconversion, ayant une forte appétence pour les statistiques, sans condition de diplôme, ni de limite d’âge (à partir de 18 ans), cette formation certifiante et professionnalisante permettra aux élèves, d’acquérir, en 5 mois, une culture complète de la data.



Ils seront ainsi opérationnels pour postuler à des postes de Data Analyst. (Data Analyst, Data Journalist, Consultant BI, Chatbot Master, Chef de projet data, Data Miner, Data Manager…), avec des salaires de 29 000 € à 38 000 € annuels pour des débutants (source : PayScale).



Basée sur une pédagogie hybride, la formation allie e-learning et présentiel autour de formateurs issus du monde de l’entreprise, d’intervention d’experts, de projets clients en conditions réelles…



La formation en chiffres

§ 20 places disponibles

§ Dates : 9 septembre 2019 au 7 février 2020 (700 heures) – Possibilité de poursuivre avec un stage de 4 mois

§ Coût : 6 990 euros - Possibilité de financement : pôle emploi, plan de formation, disposition de reclassement…

§ Candidature jusqu’à fin juillet 2019 via un parcours d’admission spécifique (exercice, lettre de motivation) et un entretien oral : lien renseignements / inscription



Inciter les femmes à rejoindre les métiers du numérique



En France, seulement 26% de femmes travaillent dans le secteur du numérique. Fondée par une femme et fortement impliquée en faveur de la mixité dans les métiers du numérique, la Wild Code School participe à de nombreuses actions visant à attirer les femmes vers ce secteur. 1/3 des élèves de la formation de Data Analyst sont des femmes.



Pour les inciter à rejoindre ces métiers, la Wild Code School attribuera ainsi une bourse à trois femmes admises à la prochaine session de formation Data Analyst à Lyon. La totalité de la formation sera ainsi prise en charge.