La croissance de Databricks aboutit à un investissement de Série F de 400 millions de dollars et à une valorisation de 6,2 milliards de dollars

Databricks, leader de l’analytique unifiée, annonce une levée de fonds de 400 millions de dollars pour continuer à nourrir sa position de leader et l’adoption rapide des clients. Ce tour de table de Séries F, conduit par Andreessen Horowitz's Late Stage Venture Fund, est destiné à accélérer l’innovation et le passage à l’échelle partout dans le monde, et valorise Databricks à 6,2 milliards de dollars. Andreessen Horowitz est rejoint par de nouveaux investisseurs majeurs, tels que des fonds et comptes gérés par BlackRock, Inc., des fonds et comptes conseillés par T. Rowe Price Associates, Inc., et Tiger Global Management.



« Les équipes en charge des données de milliers d'entreprises dans le monde s'appuient désormais sur notre plate-forme Unified Data Analytics pour résoudre leurs problèmes les plus complexes, » déclare Ali Ghodsi, co-fondateur et CEO de Databricks (Portrait ci-joint). « Notre pari sur le traitement massif des données, le machine learning, l'open source et le passage au cloud battent sur le marché, ce qui se traduit par une demande mondiale énorme et en croissance rapide. En conséquence, Databricks est l'une des entreprises de logiciels dans le cloud qui connaissent un record de rapidité de croissance.



Ce nouvel investissement permettra à Databricks d'étendre ses activités de R&D et de poursuivre son expansion mondiale rapide. Plus précisément, cela se traduira par :



Investir 100 millions d'euros au cours des trois prochaines années dans son centre européen de développement récemment annoncé à Amsterdam ; ce centre d'ingénierie a déjà connu une croissance multipliée par 3 au cours des deux dernières années.

Constituer des équipes d'ingénieurs spécialisées pour faire progresser les technologies open source populaires, qu'elle a inventées récemment pour la gestion des données et le machine learning : Delta Lake, MLflow et Koalas.

Soutenir et accélérer sa croissance mondiale, qui comprend l'expansion en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, en Asie-Pacifique et en Amérique latine.



Parmi les investisseurs ayant participé à cette série de financement, citons : Alkeon Capital Management, Andreessen Horowitz, fonds et comptes gérés par BlackRock Inc., Coatue Management, Dragoneer Investment Group, Geodesic, Green Bay Ventures, Microsoft Corporation, New Enterprise Associates (NEA), fonds et comptes conseillés par T. Rowe Price Associates, Inc. et Tiger Global Management.