La data comme actif stratégique : pourquoi 90 % des entreprises passent à côté

Depuis plusieurs années, la data est présentée comme le “nouveau pétrole”. Les entreprises ont suivi ce mouvement. Elles collectent, stockent, structurent et analysent toujours plus d’informations. Les investissements dans les outils et les infrastructures n’ont jamais été aussi élevés. Pourtant, une réalité s’impose progressivement. La majorité des organisations ne transforme pas ses données en levier de décision. La data est partout, mais elle reste peu utilisée pour orienter les choix importants. Le problème ne vient pas de la technologie. Il tient surtout à un manque de vision. Ce décalage crée une situation paradoxale. Les entreprises reconnaissent le potentiel stratégique de la data, mais peinent encore à en faire un avantage concret.



Une accumulation sans direction



La stratégie data se construit souvent à partir des outils disponibles plutôt qu’à partir des besoins du business. La collecte devient alors une fin en soi, guidée par ce qui est mesurable, et non par ce qui est réellement utile à la prise de décision. Les volumes de données augmentent rapidement, mais leur exploitation reste limitée. Les informations sont souvent dispersées, parfois redondantes, et rarement reliées aux priorités stratégiques. Cette accumulation donne une impression de maturité, sans pour autant générer de valeur tangible. Sans cap clair, la data se transforme en stock d’informations. Elle mobilise du temps et des ressources, mais reste difficile à activer de manière concrète.



Une gouvernance encore trop technique



La data reste souvent pilotée par les équipes IT ou data. Leur rôle est essentiel, mais il ne suffit pas à structurer une vision stratégique. Lorsqu’elle est abordée uniquement sous un angle technique, la data se limite à des enjeux d’architecture, de qualité ou de conformité. Elle est bien organisée, mais rarement utilisée pour orienter des décisions structurantes ou arbitrer entre plusieurs options. Un actif stratégique ne se gère pas uniquement avec des outils. Il nécessite des choix, des priorités et une lecture business qui dépasse le cadre technique.



Un manque d’alignement avec les enjeux business



La valeur de la data ne dépend pas de sa quantité, mais de son utilité. Elle doit permettre d’éclairer des décisions concrètes. Dans de nombreuses entreprises, les usages restent éloignés des enjeux prioritaires. Des tableaux de bord sont produits, des indicateurs sont suivis, mais ils sont rarement connectés aux décisions clés, comme le développement de nouveaux marchés ou l’évolution de l’offre. La data sert alors principalement à analyser le passé. Elle informe, mais elle influence peu les choix stratégiques.



Une confusion entre technologie et stratégie



L’essor de l’intelligence artificielle a renforcé cette confusion. Beaucoup d’entreprises concentrent leurs efforts sur les outils, les plateformes ou les modèles. Pourtant, la technologie ne crée pas de valeur seule. Sans direction claire, elle amplifie simplement ce qui existe déjà. Automatiser un processus inefficace ne le rend pas plus pertinent. La question centrale reste la même. Il faut d’abord définir ce que l’on cherche à améliorer. Ensuite seulement, la technologie prend tout son sens.



Repenser la data comme un actif stratégique



Considérer la data comme un actif stratégique implique un changement de posture. Il ne s’agit plus seulement de gérer des données, mais de définir leur rôle dans la création de valeur. Le point de départ doit être les décisions. Quelles décisions doivent être mieux éclairées ? Où se situent les zones d’incertitude ? Quelles opportunités restent invisibles aujourd’hui ? Dans cette approche, la data devient un levier d’orientation. Elle ne sert plus uniquement à mesurer la performance, mais à la construire.



La data ne crée de valeur que si elle est guidée par une vision claire. Sans cela, elle reste un potentiel inexploité. La différence se fera sur un point simple. La capacité à relier la donnée à des décisions concrètes.