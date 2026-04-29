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Fuite de données Cegedim Santé : quand le secret médical est mis en péril


Rédigé par Guillemette Songy, Adequacy le 11 Mai 2026

Le secteur de la e-santé traverse une crise majeure avec l'intrusion massive subie par Cegedim Santé, mettant en péril les données personnelles de près de 15 millions de patients français. Alors que le dossier médical est devenu la cible prioritaire des cybercriminels sur le dark web, cette faille souligne la fragilité des infrastructures numériques médicales. Cette analyse décrypte les mécanismes de l'attaque, les risques de la chaîne d'approvisionnement (supply chain risk) et les mesures concrètes de protection à déployer pour restaurer la confiance entre praticiens et patients.



Guillemette Songy, Privacy Officer chez Adequacy
Guillemette Songy, Privacy Officer chez Adequacy
Cegedim Santé, acteur majeur de la gestion médicale en France, traverse une zone de turbulences sans précédent. Une intrusion massive met en péril les données de près de 15 millions de patients. Si le dossier médical est devenu le Graal des cybercriminels, c’est qu'il touche à ce que nous avons de plus intime et de plus immuable. Analyse d'une faille qui ne fragilise pas seulement des serveurs, mais le lien sacré de confiance entre médecins et patients.‍

Le secret médical n’appartient plus seulement au colloque singulier entre un praticien et son patient. Aujourd'hui, il repose sur des infrastructures numériques complexes. Et quand ces infrastructures vacillent, c'est l'intimité de millions de Français qui s'étale sur les marchés noirs du web.

Analyse d'une intrusion massive

L'alerte a été donnée par le groupe criminel DumpSec, qui revendique l'exfiltration de 19 millions de lignes de données issues des systèmes de Cegedim Santé. Le butin est vertigineux : noms, adresses, numéros de téléphone, numéros de sécurité sociale et informations liées aux parcours de soins.

Si la direction de Cegedim a tenté de rassurer en évoquant une intrusion limitée via des comptes de professionnels de santé compromis, l'ampleur des revendications des attaquants est alarmante. Pourquoi un tel acharnement ? La réponse est mathématique : sur le dark web, une donnée de santé se négocie jusqu'à 40 fois plus cher qu'un simple numéro de carte bancaire. Contrairement à une carte bleue que l'on fait rapidement mettre en opposition, une pathologie, une allergie ou un historique de soins sont des données permanentes. Elles permettent des escroqueries par ingénierie sociale d'une précision chirurgicale sur plusieurs années.

Sécurité de la supply chain santé : le risque lié aux prestataires tiers

Cette crise met en lumière une réalité souvent occultée : le risque de la chaîne d'approvisionnement ou supply chain risk. Cegedim n'est pas votre médecin, c'est son prestataire. Les praticiens, pharmaciens et cliniques délèguent la gestion de leurs dossiers à ces géants technologiques.

Le paradoxe est cruel : un cabinet médical peut investir dans une porte blindée et des classeurs sous clé, si son logiciel de gestion présente une vulnérabilité, le sanctuaire est violé à distance. Cette attaque rappelle que la sécurité d'un professionnel de santé est désormais indexée sur celle de ses outils numériques. La responsabilité est partagée, mais l'impact est subi par le patient.

Cybersécurité et résilience : comment protéger les données de santé

‍Face à cette menace, l'immobilisme est une faute. La résilience doit s'organiser à deux niveaux distincts.‍

Sécuriser les accès des professionnels : authentification MFA et AIPD
L'heure n'est plus à la sensibilisation, mais à l'application de protocoles de sécurité stricts :

L'authentification multi-facteurs (MFA) : c'est le rempart principal. Un mot de passe volé par hameçonnage ne doit jamais suffire à ouvrir l'accès à une base patients.
L'analyse d'impact (AIPD) : trop souvent perçue comme une contrainte administrative, l'AIPD est en réalité une boussole. Elle permet de mesurer les risques avant de déployer un outil et de définir des mesures de protection proportionnées
Conseils de protection pour les patients : vigilance face au phishing chirurgical
Si vous faites partie des millions de victimes potentielles, votre identité numérique est désormais une cible :

Méfiance absolue face aux faux conseillers : les hackers utilisent vos données réelles pour vous appeler en connaissant votre nom ou votre mutuelle. Ne donnez jamais d'informations sensibles ou de codes SMS par téléphone
Surveillance active des prélèvements : un RIB volé permet de mettre en place des mandats de prélèvement frauduleux. Surveillez vos relevés bancaires chaque semaine
La donnée comme une responsabilité éthique

Les fuites de l'UNSS et de Cegedim délivrent un message identique à tous les acteurs du numérique : la protection des données n'est pas une option technique ou une ligne budgétaire. C’est une éthique de responsabilité.‍

Qu'il s'agisse des photos d'identité de nos enfants ou du compte-rendu d'une hospitalisation, ces informations sont des morceaux de nos vies. Pour les entreprises de la e-santé, la confiance se bâtit sur des décennies mais peut s'évaporer en quelques millisecondes.
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