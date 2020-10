La deeptech Verteego lance sa plateforme d’IA prédictive dotée d’un niveau de précision encore jamais atteint

La deeptech française Verteego, experte de l’intelligence artificielle prédictive, annonce la mise au point de sa plateforme de prédiction des flux stratégiques business. Elle génère des prévisions de haute précision, permettant d’optimiser en temps réel les ventes, les stocks, les prix mais aussi les ressources financières, matérielles ou humaines. Et ainsi améliorer les performances des entreprises.



Elle s’adresse tout particulièrement aux enseignes de la distribution, aux secteurs du luxe, de la restauration, des transports et aux fabricants, dont l’industrie pharmaceutique.



Anticiper toutes les problématiques qui impactent les entreprises



Verteego s’empare des données historiques internes de l’entreprise et les conjugue avec des données externes sociodémographiques et contextuelles afin de fournir des prédictions très précises à tous les niveaux de la chaîne de valeur.



La force de la plateforme SaaS réside dans sa modularité, puisqu’elle est capable de répondre aux besoins de prédiction de chaque entreprise, selon son secteur d’activité, et ce de manière ultra précise en prenant compte des contraintes métiers.



Quelles seront mes ventes lors du Black Friday 2020 ?

De combien de vendeurs aurais-je besoin pour faire face au trafic magasin de Noël ?

Quel pourcentage de remise dois-je appliquer sur ce produit pour écouler mes stocks ?



Prévision des ruptures de stock, des ventes permanentes ou promotionnelles, de la demande, du trafic en magasin, des marges…mais aussi optimisation du prix, des ressources RH, de l’assortiment… les modèles de prédiction sont infinis et s’adaptent à la croissance de l’entreprise.



Verteego se présente comme la plateforme prédictive la plus précise et la plus facile à déployer du marché avec des premiers résultats visibles en 3 mois. Celle-ci s’intègre aux systèmes d’information déjà déployés dans l’entreprise (ERP, outils de data visualisation et de business intelligence) et vient les enrichir.



Les prédictions fournies par Verteego et qui s’adressent aux équipes opérationnelles (supply chain, marketing, vente) ou techniques (DSI, data) sont entièrement explicables. La solution permet de comprendre l’origine de chaque résultat et le poids des variables déterminantes pour la prévision.



Verteego : discrète pépite tricolore qui vise le leadership européen du prédictif



Verteego s’est fixée une mission claire : fournir des prédictions de haute précision qui accélèrent la croissance des entreprises. Grâce à son équipe, dédiée à plus de 50% à la tech et dont 25% sont des PhD, la deeptech a développé une expertise chirurgicale et multisectorielle en IA prédictive.



Fruit d’une R&D de plusieurs années, elle a réussi le pari de rendre moins imprévisible l’environnement des entreprises, quelques soient leurs marchés et leurs spécificités.



Immédiatement, ses clients constatent en moyenne une augmentation de 4 à 5% des revenus et une réduction de 8 à 10% des stocks.



Avec une solution désormais optimale et scalable aux dimensions de toute entreprise, Verteego affiche de fortes ambitions de croissance (x3 le nombre de clients) et de développement européen dès 2021.



Monoprix, System U, Proservia, Corsica Ferries ou Manpower utilisent déjà les prédictions de Verteego et des dizaines d’autres sociétés sont actuellement en test.



Considéré comme l’un des aboutissements ultimes de l’intelligence artificielle, le marché mondial de l’analyse prédictive devrait peser 11 Mds de dollars dès 2022 (Source : Zion Market Research)