La deuxième plus grande banque allemande choisit la plateforme de Cognitive Search & Analytics de Sinequa

Sinequa, leader du Cognitive Search & Analytics, a été sélectionné par la banque allemande DZ BANK pour renforcer la capacité de ses collaborateurs à extraire des informations pertinentes à partir des données disponibles, partager des idées, innover et atteindre un haut niveau d’efficacité en matière de gouvernance d’entreprise dans les domaines de la gestion des risques, de la gestion de la réputation et de la prise de décisions transparente.



Deuxième banque allemande par le volume de ses actifs, DZ BANK est l’institution centrale d’un millier de banques mutualistes et de leurs 12 000 succursales. Au sein du réseau financier coopératif Volksbanken Raiffeisenbanken, l’un des plus grands organismes de services financiers privés en Allemagne, DZ BANK fonctionne à la fois en tant qu’institution centrale et banque de financement et d’investissement.



« Une étude approfondie des principales solutions disponibles sur le marché a confirmé que Sinequa disposait d’une longueur d’avance pour associer des analyses sophistiquées, notamment dans les domaines du traitement automatique du langage naturel et du machine learning» a déclaré Peter Schminke, spécialiste IT de DZ BANK. « Pendant le ‘’ Proof of Concept ‘’, Sinequa a fourni à nos utilisateurs les informations les plus pertinentes issues de données structurées ou non structurées, tout en se conformant à nos standards les plus élevés en matière de sécurité des données. »



DZ BANK souhaitait se doter d’un système à la fois flexible et complet qui lui permettrait de migrer sans difficulté vers un nouvel environnement. Sinequa a été sélectionné à l’issue d’une évaluation approfondie de sa solution et sur la recommandation de son partenaire intégrateur B-S-S (Business Software Solutions GmbH). Des critères tels que l’excellent niveau de connectivité de Sinequa, la grande richesse de ses fonctions d’administration, la performance de ses outils de traitement des données en langage naturel (NLP) et la disponibilité d’une interface utilisateur prête à l’emploi ont joué un rôle décisif dans le choix opéré par DZ Bank. B-S-S assurera la mise en œuvre de la plateforme Sinequa.



« Les données sont le véritable moteur des entreprises modernes, et c’est tout particulièrement le cas des grands établissements financiers comme DZ BANK », a déclaré Stéphane Kirchacker, vice-président de Sinequa en charge des ventes pour la région EMEA. « Sinequa poursuit son expansion dans le secteur financier, et nous sommes très heureux de compter parmi nos clients DZ BANK, deuxième plus grande banque d’Allemagne. En collaboration avec notre partenaire B-S-S, nous nous engageons à aider DZ BANK à améliorer l’exploitation de ses données, favoriser l’innovation et fournir la bonne information à la bonne personne au bon moment. »



« La plateforme de cognitive search & analytics de Sinequa met toute la puissance de l’intelligence artificielle au service de la découverte d’information en entreprise afin de fournir à notre client, la DZ BANK, une solution parée pour l’avenir doublée d’une panoplie complète d’opportunités d’innovation », a déclaré Christian Wittrich, CEO de B-S-S.