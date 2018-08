La donnée, enjeu stratégique de notre décennie

Le premier paradoxe est que purement humain.

A la fois, l’humanité génère de plus en plus de données et est prête à les céder pour la gratuité de services (réseaux sociaux, jeux, etc…), à la fois chacun souhaite préserver de plus en plus sa vie privée. Le scandale Cambridge Analytica révèle bien cette double facette. A la fois, les internautes souhaitent garder la confidentialité de leurs données, à la fois les données disponibles pour l’analyse sont bien présentent et extrêmement volumineuses.

Sous un autre éclairage, si on demandait à n’importe quel citoyen s’il serait prêt à pouvoir envoyer des lettres sans payer de timbre, mais en échange son courrier serait lu/scanné ; tout porte à croire que tout le monde refuserait. Il est particulièrement étonnant alors de voir que le numérique ne suit pas la même règle et que finalement contre un mail gratuit, un service de réseau social, un jeu, nous sommes prêts à donner allégrement nos données confidentielles à des tiers.



Le second paradoxe est en partie technique et en partie humain.

A la fois, l’humanité génère de plus en plus de données ; à la fois nous souhaitons prendre des décisions de plus en plus rapides. Comme s’il fallait faire de plus en plus de kilomètre et ce en moins de temps. L’accès à tout, tout de suite est un déterminant de la situation économique que nous vivons.

Elles sont de moins en moins nombreuses, les personnes qui recherchent désormais leurs locations estivales dans des catalogues papier, annuaires ou autres. Désormais, il y a un comparateur internet pour tout, un comparateur qui tient compte de vos attentes mais aussi des prix et de multiples autres critères pour permettre au consommateur le bon choix et ainsi la prise de décision immédiate… Car un autre internaute est en train de consulter la même réservation et va très rapidement en faire l’acquisition avant vous, vous privant des plus délicieuses possibles vacances, chaussures ou autres ventes dédiées.



L’enjeu de la décennie est donc pour les entreprises de constituer des puits de données.

L’avantage compétitif entre les entreprises va donc aussi se jouer dans la capacité de stocker la donnée et de l’analyser à la fois pour mieux comprendre son marché mais aussi pour pouvoir suivre le rythme de décision du client qui devient de plus en plus instantané.

La constitution de puits de données au sein des entreprises renforce à la fois le patrimoine actif de l’entreprise mais donne aussi un avantage concurrentiel très puissant. Ces données ne sont pas forcément des données de consommateurs, elles peuvent être aussi des données de fonctionnement des machines internes, des éléments comptables et financiers ou autres.

En effet, depuis peu la législation européenne (RGPD - Règlement général sur la protection des données) encadre la collecte des données personnelles. Il n’est plus question de connaitre unitairement le comportement d’un consommateur identifié, mais de connaitre comment se comporte la masse des consommateurs.



Face à cette complexité juridique, à la masse et à la variété des données disponibles, les acteurs de l’entreprise se retrouvent confrontés à un projet colossal qu’ils ne maitrisent plus. Next Decision est là pour accompagner ces entreprises à concevoir des bases de données fiables et des outils d’analyses pertinents. Next Decision est convaincu que la valeur ajoutée des acteurs de l’entreprise (DAF, DRH, DSI…) n’est pas dans la collecte mais dans l’analyse des informations et la construction de plans d’actions qui peuvent en découler.