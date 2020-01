La plateforme MariaDB devient native pour le Cloud et dynamise la nouvelle génération d'applications de transactions intelligentes

MariaDB® Corporation annonce la disponibilité de MariaDB Platform X4, une base de données Open Source native pour le Cloud qui permet aux développeurs de créer toujours plus facilement des applications de transactions intelligentes et un stockage de données natif pour le Cloud. Les applications modernes exigent un accès à de gros volumes de données optimisées pour des requêtes analytiques et à des modèles d'apprentissage automatique pour enrichir les transactions grâce à l’information extraite des données pour les transformer en transactions intelligentes. Grâce à une nouvelle génération de moteurs intelligents et à une conception sensiblement simplifiée, MariaDB Platform X4 fournit des transactions intelligentes à quiconque, et notamment aux millions de développeurs qui utilisent déjà MariaDB pour les charges de travail uniquement transactionnelles, faisant ainsi évoluer le mode de création des applications.



« L'utilisation d'équipements mobiles et l'évolution rapide de la technologie ont fondamentalement fait évoluer notre manière d'interagir avec les applications et nos attentes à leur sujet, » déclare Gregory Dorman, vice-président Systèmes distribués et Analytique chez MariaDB Corporation. « Les exigences sont donc différentes concernant la façon dont ces applications modernes fonctionnent. La parade consiste à ajouter de l'intelligence sans impacter les performances des transactions, raison pour laquelle nous avons déployé une configuration à double stockage pour les données, à base de lignes pour les transactions et de colonnes pour les véritables analyses. MariaDB Platform X4 représente un grand bond en avant pour faciliter le développement d'applications modernes et offre à tous la possibilité de profiter des avantages associés sans procéder à un investissement d'envergure. »



Transactions modernes pour applications modernes – un droit, non pas un privilège



Aujourd'hui, la plupart des applications Web mobiles exécutent des transactions « muettes » ou de simples opérations de Création, Lecture, Mise à jour et Suppression (CRUD) avec quelques requêtes complexes. Avec des transactions intelligentes, les applications bénéficient de véritables analyses avant, pendant et/ou après une transaction. Les applications basées sur des transactions intelligentes peuvent anticiper les besoins utilisateurs, créer du contexte plus pratique et exploiter de très importants volumes d'archives pour anticiper avec précision des résultats tels que, la ponctualité d'un vol, les meilleurs tarifs ou les prévisions de vente, ce qui améliore la prise de décision ou l'automatisation.



Privilège auparavant réservé aux entreprises pouvant s'offrir des solutions propriétaires haut de gamme et du matériel coûteux tels qu'Oracle ou Microsoft, MariaDB est la première solution qui met les transactions intelligentes à disposition du plus grand nombre et facilite leur utilisation pour développer des applications modernes, sur du matériel standard et dans le Cloud. À partir de la prochaine version de MariaDB Community Server, la fonctionnalité permettant d'exécuter des transactions intelligentes sera disponible en standard. Des dizaines de millions de développeurs auront accès via les distributions Linux, à la bibliothèque Docker Hub et un téléchargement direct aux données d'historique et aux analyses en temps réel nécessaires à ces transactions intelligentes.



MariaDB devient native pour le Cloud et casse le coût du stockage



À l'instar de solutions analytiques plus récentes telles que Snowflake, MariaDB Platform X4 met en œuvre une architecture désagrégée et native pour le Cloud à des fins analytiques au moyen d'une API compatible avec AWS S3. Ainsi, il est possible d'économiser jusqu'à 70% des coûts de stockage en bloc, de garantir une durabilité de 99,999999999% et une disponibilité de 99% ainsi qu'un stockage sur de nombreuses zones de disponibilité avec une capacité de stockage illimitée. Contrairement à des solutions natives pour le Cloud purement analytiques, MariaDB Platform X4 a aussi recours au stockage en mode bloc, notamment AWS EBS, pour garantir des transactions plus rapides et le stockage des objets, notamment AWS S3, pour des analyses à la fois rapides et évolutives, ce qui en fait la seule solution du marché à offrir ce niveau de stockage natif pour le Cloud.



Ce qui restait auparavant financièrement prohibitif en termes de performances et de stockage est désormais possible avec MariaDB Platform X4. En effet, chaque développeur dispose d'une puissance et d'un volume de données jamais atteints pour que chaque application puisse tirer parti de la puissance des transactions intelligentes.



Sous le capot de MariaDB Platform X4



La version X4 de la plateforme MariaDB comprend plusieurs nouveaux composants pour garantir une expérience rapide et fluide aux développeurs qui créent des applications modernes.



Nouvelle génération de moteurs intelligents : MariaDB, contrairement aux autres bases de données, s'appuie sur des moteurs de stockage enfichables et optimisés pour différentes charges de travail. Avec le moteur en colonnes intégré à MariaDB à des fins d'analyse, MariaDB Platform X4 lance une API pour moteur intelligent qui offre des fonctionnalités supérieures et une fonction complète d'empilage (« pushdown ») supérieure à celle des autres moteurs de stockage actuellement disponibles. Désormais, les développeurs peuvent consulter instantanément de gros volumes de données analytiques pour interagir avec les transactions en temps réel.



Conception rationalisée : avec la version X4, la plateforme MariaDB a été sensiblement transformée pour simplifier et rationaliser l'utilisation conjointe des moteurs de stockage transactionnels et analytiques dans le but de fournir des transactions intelligentes. MariaDB Platform X4 s'appuie sur une réplication native pour stocker des données dans des formats en lignes et en colonnes. Grâce à une installation en une seule ligne, les développeurs peuvent commencer à utiliser des transactions intelligentes de manière instantanée et sans installation ni configuration complexe.



Accès aux données simplifié : MariaDB Platform X4 comprend de nouvelles fonctionnalités de routage intelligent des requêtes pour simplifier l'accès aux données par les développeurs. Les requêtes sont donc acheminées vers le moteur le plus approprié selon le comportement et les performances, ce qui évite aux développeurs de devoir se soucier des différences entre requêtes transactionnelles et analytiques.



« Le traitement opérationnel et analytique hybride (HOAP) bien implémenté augmente l’efficacité en entreprise et génère également une relation clients plus forte » déclare Jim Curtis, analyste en chef en données, intelligence artificielle et analytique chez 451 Research. « Malheureusement, les bases de données de cette nature étaient jusqu'à maintenant trop coûteuses pour un large segment du marché. La récente mise à jour MariaDB et l’offre Platform X4 changent la donne en ciblant le défi de la rentabilité avec une approche adaptée aux charges de travail HOAP.»



Ressources de développement



MariaDB publie de nouveaux supports pour aider les développeurs à créer rapidement des applications modernes au moyen de transactions intelligentes. La nouvelle documentation d'entreprise est notamment composée de guides d'installation et de déploiement ainsi que de descriptions des fonctionnalités de la nouvelle plateforme. MariaDB est également en train de créer des prototypes d'applications disponibles sur GitHub afin de démontrer la puissance de MariaDB.