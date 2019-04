La plateforme TIBCO Connected Intelligence stimule l’innovation grâce à de nouvelles fonctionnalités

TIBCO Software Inc., leader international de l’intégration, de l’analyse de données, et de l’API management, dévoile les nouveautés et améliorations apportées à sa plateforme TIBCO® Connected Intelligence Cloud à l’occasion de son événement TIBCO NOW™ Global Tour 2019 à Singapour. Ces solutions fréquemment distinguées par les analystes permettent aux entreprises de connecter des données hétérogènes, d’assurer une gouvernance efficace de leurs informations, et d’enrichir les renseignements obtenus. Pour innover, il est essentiel de mettre en place une collaboration entre différents profils – utilisateurs métiers, développeurs et équipes informatiques –. TIBCO continue de tout mettre en œuvre pour proposer une des seules plateformes capables de répondre aux besoins de chacun de ces profils.



L’éditeur met la puissance de la connectivité – la base de tout ce qui touche au numérique – à la portée des utilisateurs métiers et leur permet de créer de meilleures applications afin de prendre des décisions mieux informées. Ainsi, les nouveaux connecteurs de TIBCO Cloud™ Integration offrent une meilleure synergie entre solutions, avec un accès à Microsoft Common Data Service, et la possibilité d’alimenter la plateforme TIBCO Cloud™Live Apps avec des données en provenance de n’importe quel système connecté à Cloud Integration. En outre, TIBCO Cloud™ Events est désormais capable d’identifier des événements pertinents de façon proactive, de déterminer les étapes à suivre en fonction du contexte, et de créer une logique métier adaptée pour les traiter. Au-delà des améliorations apportées à TIBCO Spotfire® 10.3, le nouvel assistant TIBCO Spotfire® Data Streams Connectivity Wizard simplifie l’expérience globale des métiers notamment dans un secteur comme la finance. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une meilleure visibilité sur l’ensemble des flux temps réel de données.



L’engagement de TIBCO auprès du milieu de l’open source et des développeurs se reflète également avec plusieurs initiatives récentes. Grâce au soutien de la communauté open source, le projet Flogo™ propose désormais plusieurs améliorations en matière de performances, ainsi qu’un nouveau framework web entièrement open source permettant aux développeurs tiers, éditeurs de logiciels et équipementiers de créer leurs propres expériences utilisateurs. SnappyData™, une nouveauté au sein du portefeuille de TIBCO, offre pour sa part un data fabric analytique unifié qui fournit aux développeurs et clients des fonctions simplifiées et agiles d’analyse de données in motion et at rest. La solution propose une multitude de cas d’usages IoT et pour une variété de secteurs, y compris les services financiers, la fabrication industrielle et les télécommunications.



Enfin, la plateforme complète de TIBCO permet aux équipes informatiques et DataOps d’innover en assurant la gouvernance de leurs données et informations, en les exposant à d’autres systèmes grâce à un data fabric unifié, et en extrayant les connaissances les plus pertinentes.Ainsi, la solution innovante EBX d’Orchestra Network – désormais TIBCO EBX™ –, enrichit désormais le portefeuille de l’éditeur de référentiels de données partagés et éprouvés, parfaitement adaptés aux processus opérationnels et analytiques critiques au cœur de l’innovation et de la transformation des entreprises. Le nouveau TIBCO Spotfire 10.3 offre également la prise en charge native de Snowflake Data Warehouse. La solution peut désormais combiner ou faire exécuter des requêtes sur Snowflake en temps réel, et profiter de capacités de récupération de lignes sur demande à des fins d’analyse in-memory.



« Face aux problématiques liées au numérique, les organisations doivent profiter de capacités analytiques n’importe où, que ce soit dans l’edge, dans un data center ou dans le cloud », déclare MattQuinn, COO de TIBCO Software. « Avec notre plateforme TIBCO Connected Intelligence étendue, nous souhaitons continuer à développer et à adapter notre offre aux besoins des entreprises, et permettre à nos clients de tirer parti de nos solutions, indépendamment de l’environnement sans être contraints de choisir, afin d’innover et de laisser la concurrence sur place. Nous continuons à faire évoluer nos solutions afin d’enrichir l’une des seules plateformes de bout en bout capables de transformer des données en innovations. »