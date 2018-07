La solution IoT d’IFS déployée chez Anticimex améliore la satisfaction client et permet de doubler le volume de ventes de l’entreprise

Anticimex est l’un des principaux leaders de la lutte contre les nuisibles. L’entreprise est présente dans 17 pays. Porté par une forte croissance organique et plus de 80 aquisitions, Anticimex a augmenté ses ventes de plus de 60% au cours de ces trois dernières années. Parmi ses 5 500 collaborateurs, plus de 3 000 sont des techniciens de terrain opérant sur les sites des clients d’Anticimex et équipés, pour la réalisation de leurs missions, de technologies mobiles. Anticimex s’appuie sur IFS Applications pour gérér ses processus stratégiques partout dans le monde.



IFS IoT Business ConnectorTM renforce la satisfaction client et accroît l’activité d’Anticimex



Pour poursuivre sa croissance, Anticimex fabrique des pièges, des capteurs et des caméras numériques connectés et intelligents afin de permettre à ses techniciens d’intervenir uniquement si les pièges ont été déclenchés. Avec 75 000 appareils connectés dans le monde et des données IoT entièrement intégrées à IFS Applications, Anticimex a pu capitaliser sur une augmentation exponentielle de l’efficacité métier tout en permettant à ses collaborateurs d’analyser les données métier d’une manière totalement novatrice.



Après un an d’utilisation, Anticimex a pu observer les bénéfices suivants :



· Augmentation de 100% du volume des nouvelles ventes : Les équipements connectés ont permis de collecter et d’exploiter des données détaillées, permettant également aux équipes commerciales et techniques de repenser leur modèle d’organisation pour mieux collaborer. Les données provenant de la solution IoT et celles collectées par les techniciens sont ensuite utilisées par les forces commerciales, générant ainsi une forte augmentation des ventes.



· Amélioration significative de la satisfaction client : Net Promotor Score (NPS), l’indicateur clé pour la mesure de la satisfaction client, a atteint le niveau exceptionnel de 61 pour Anticimex en raison de l’amélioration du niveau de services qui permet d’intervenir plus rapidement, la possibilité d’avoir un aperçu continu des niveaux de batteries des pièges et la connectivité entre les appareils qui permet aux agents de services d’informer automatiquement les techniciens d’une intervention à effectuer. En analysant les modèles d’intervention, Anticimex a désormais la capacité de discerner les batteries devant être mises hors service et celles devant être simplement rechargées. Cela a permis à l’entreprise de réaliser des économies de coûts et d’améliorer sa prestation de services en allongeant la durée d’utilisation de ses pièges entre chaque charge.



· Amélioration de la productivité avec plus de 10 000 ordres de travail générés automatiquement par IFS Applications à partir des données IoT collectées. Avec ces ordres de travail, les techniciens savent quand, où et pour quels motifs intervenir sur un équipement. Il leur est également proposé l’itinéraire de route le plus optimal en fonction des lieux des différentes interventions de la journée. En supprimant des déplacements inutiles, Anticimex a également pu réduire son empreinte écologique. Enfin, avec plus de 50 000 emails supplémentaires de notifications automatiques envoyées par les pièges déclenchés, l’entreprise a considérablement réduit le temps nécessaire d’intervention et a amélioré la durée de traitement d’une opération.



La Finlande est le premier pays où Anticimex a intégré les données IoT de ses pièges dans son système d’informations IFS Applications. Celles-ci sont introduites dans la solution de gestion à l’aide d’ IFS IoT Business Connector qui est aussi disponible dans le Cloud sur Microsoft Azure pour des analyses plus avancées de grands volumes de données.



« Après un an d’utilisation d’IFS IoT Business Connector qui intègre des données IoT dans IFS Applications, nous avons des clients plus satisfaits, une organisation de travail hautement efficace et un rythme soutenu de nouvelles signatures clients. » commente Jussi Ylinen, Directeur Général d’Anticimex en Finlande. « En alimentant IFS Applications de données IoT issues des capteurs posés sur nos milliers de pièges intelligents, nous sommes en mesure de réagir plus rapidement aux besoins clients et même de travailler proactivement pour prévenir les anomalies avant qu’elles ne surviennent. Nous exploitons également ces données comme base pour optimiser les trajets d’interventions de nos techniciens de maintenance au sein d’IFS Applications. Il est évident que la technologie IoT présente de grands avantages pour proposer des solutions de lutte contre les nuisibles plus intelligentes et un service client de qualité supérieure tout en réalisant des économies de temps et de coûts. C’est un vrai projet de transformation digitale pour Anticimex. »