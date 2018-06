La startup Toucan Toco met en place du data storytelling sur les données RSE du Groupe ADP

Cette application digitale renouvelle la manière de communiquer vers le grand public l'information RSE du Groupe ADP, en toute transparence.Le Groupe ADP, référence européenne en matière de RSE, souhaitait innover dans la publication de ses données RSE afin de valoriser les engagements et les résultats du groupe auprès de l'ensemble de ses parties prenantes.Pour répondre à cet enjeu, Toucan Toco a proposé une solution innovante qui s'appuie sur l'interactivité et la richesse de la data visualisation, permettant de restituer de façon pédagogique, ergonomique et interactive les principaux indicateurs sociaux, sociétaux, financiers et environnementaux du Groupe ADP.“Le Groupe ADP est un des acteurs de son industrie à avoir été le plus loin technologiquement en offrant un tel niveau d’accessibilité à son information RSE pour ses parties prenantes.” partage Charles Miglietti, Président et co-fondateur de Toucan Toco.Toucan Toco, un succès grandissant« En France et en Europe, il n’existe pas de solutions simples qui permettent de comprendre les données disponibles en entreprise. Excel est omniprésent sur les sujets de reporting, d’analyse des performances et cela, quels que soient les départements. Malheureusement, l’outil frustre, car il n’a pas suivi les nouveaux besoins des utilisateurs: facilité d’utilisation, mobilité, collaboration et partage d’informations » partage Charles Miglietti, président et co-fondateur de Toucan Toco.« C’est pour cela que nous offrons aux décisionnaires une solution facile d’utilisation qui puisse leur permettre de comprendre des sujets complexes en un coup d’oeil »Après plus de 4 ans d’existence et plus de 95 clients grands comptes parmi lesquels Total, La banque postale, EDF, JCDecaux, LVMH, et maintenant Groupe ADP, Toucan Toco vise aujourd’hui la position de leader européen du reporting d’ici 3 ans.Découvrir l’espace interactif RSE: