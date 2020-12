La startup montpelliéraine EasyPicky accélère la commercialisation de son Intelligence Artificielle en reconnaissance vidéo en instantané

EasyPicky crée une solution de reconnaissance vidéo unique et innovante



Après trois années passées au BIC à Montpellier, les équipes de la startup EasyPicky accélèrent la commercialisation de leur première solution : une application mobile destinée aux acteurs de la grande distribution.



Cette dernière est basée sur le principe de la reconnaissance vidéo en instantané. Dans le détail, il suffit de filmer rapidement un décor (un rayon de supermarché par exemple), et le logiciel identifie immédiatement, et sans connexion, les objets de l'environnement qui lui sont présentés en réalité augmentée. Les données sont compilées et traitées instantanément, sans aucune connexion à des serveurs.



EasyPicky se distingue des quelques autres acteurs de ce marché via :



Une rupture technologique : en s'affranchissant des architectures centralisées utilisées par ces derniers, en étant totalement propriétaire de ses développements, et en misant sur le 100% embarqué, il n'y a plus de limite à ce que EasyPicky permet de mesurer sur le terrain. C'est par ailleurs ce qui lui a valu d'être breveté en 2019, une distinction particulièrement rare dans le secteur de l'IA.



Un fonctionnement adapté à des environnements contraints : en faisant fonctionner la reconnaissance vidéo du début à la fin sans aucune connexion Internet, EasyPicky propose aujourd'hui une valeur ajoutée essentielle pour la grande distribution, mais aussi demain, en perspective d'applications dans d'autres secteurs, tels que l'aérospatial par exemple.



Des résultats en instantané : en analysant durant la prise du film toutes les données captées, EasyPicky permet d'obtenir des informations utilisables dès la fin de la séquence.



Une grande facilité d'utilisation : il suffit désormais simplement de marcher en filmant pour capter les données. EasyPicky a conçu son application pour qu'elle soit à la portée de tous les usagers.



Première application : dépoussiérer le relevé de linéaires en grande distribution !



Après avoir initialement envisagé un usage grand public de cette technologie, leurs échanges avec certains professionnels du retail les ont convaincus de travailler en premier lieu à une application bien précise de leur solution : accompagner les forces commerciales du secteur de la grande distribution dans le relevé de linéaires.



Cette tâche constitue en effet une perte de temps considérable pour les commerciaux, dont la mission originelle est la négociation et la vente. La solution EasyPicky leur révolutionne désormais le quotidien, en créant une véritable rupture technologique avec l'existant.



Aujourd'hui pensée et développée spécifiquement pour la grande distribution (elle est actuellement en phase de commercialisation chez 5 des leaders du secteur), la technologie EasyPicky pourrait très rapidement intéresser des segments aussi divers que l'environnement, l'automobile, ou encore le spatial.



« Les solutions basées sur des algorithmes d'Intelligence Artificielle, notamment pour la reconnaissance d'image, n'ont pas toujours tenu leurs promesses... A vouloir adresser tout type d'usage et d'environnement, la spécificité et les contraintes de certains besoins pourtant essentiels ne sont malheureusement pas toujours prises en compte. Aussi, nous avons tenu à repenser complètement les architectures d'IA pour créer, après 4 ans de R&D, la rupture technologique exigée par les professionnels, et ce en nous concentrant prioritairement sur les besoins d'un secteur très exigeant : le secteur de la grande distribution. » Renaud Pacull, co-fondateur EasyPicky.



« Inspirées des réalités du terrain, nos équipes développent des fonctionnalités qui peuvent améliorer de manière concrète et mesurable le quotidien des dizaines de milliers de commerciaux. Tous les retours nous le confirment : non seulement le gain de temps est énorme, mais en plus le relevé redevient complet, à chaque visite. Ce double gain, de temps et d'énergie, permet aux commerciaux de se concentrer sur des tâches à plus grande valeur ajoutée qui sont l'essence même de leur métier : négocier, pour optimiser les ventes de leurs produits, garanties en très grande partie par la disponibilité et l'emplacement au sein du linéaire. » Marine Bibal, co-fondatrice EasyPicky.