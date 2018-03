La voiture connectée : un data center à quatre-roues

L'avenir et les bénéfices de la mobilité connectée sont indissociables du stockage des données, de leur sécurité et de leur gestion durable dans le temps. En la matière, l'approche " Data Fabric " et l'Open Innovation offrent aux parties-prenantes de ce marché un accès privilégié, transparent et unifié aux données. Ce faisant, ils ont la liberté de les déplacer aux endroits les plus stratégiques, d'innover plus rapidement et de prendre des décisions plus éclairées tout en évitant l'effet de silo. Ces derniers devront d'ailleurs être capables d'analyser très rapidement de grandes quantités d'informations, ce qui nécessitera plus de demandes en matière de stockage et de gestion des données que jamais auparavant. Leur capacité à capitaliser sur ce nouveau marché constitue un avantage concurrentiel certain au service d'une expérience utilisateur plus unifiée et de l'ultra personnalisation qui caractérisera à l'avenir les véhicules connectés. Le Data Fabric est bien positionné pour gérer cela. Pour que la voiture connectée et autonome, soit viable, il faudra que tous les véhicules reposent sur le même principe de collecte et d'exploitation des données.



L'analyse des données est aussi le principal vecteur d'amélioration des "Smart city" pour permettre d'améliorer la qualité de vie des citoyens et de rendre leurs villes plus durables. L'obtention d'informations via des algorithmes permet une administration et une régulation des ressources en temps réel qui permettra d'asseoir une mobilité à la fois innovante et durable. Les acteurs de la mobilité & des smart cities doivent donc travailler de concert afin de créer des solutions efficaces qui permettront de garantir un impact positif sur le trafic autoroutier, la sécurité routière, la conception des véhicules ou encore l'environnement, tout en mettant en place des services à forte valeur ajoutée pour les consommateurs. D'ailleurs, la question inhérente à la gestion des données générées par les voitures connectées est complexe et n'est pas encore totalement régulée. La législation devra se prononcer sur cet aspect de " propriété de la donnée " notamment au regard du RGPD en vigueur à partir du 25 mai prochain qui a pour but d'encadrer la gestion des données personnelles. La vigilance est de mise afin qu'elles ne soient pas partagées avec n'importe qui, ni ne puissent être piratées.



Gérer cette " interconnectivité " implique une collaboration accrue et une logique collaborative entre des acteurs publics et privés tels que : les sociétés de gestion de données dans le cloud (hybride), les constructeurs automobiles, les acteurs des télécoms, le gouvernement et les collectivités.



La connectivité automobile ne fonctionnera que si la collecte, l'accessibilité et l'analyse des données sont gérées et pensées correctement, sous-tendues par des technologies adéquates pour gérer le stockage des données, suffisamment évolutives pour accompagner le développement de nouvelles fonctionnalités et la croissance du marché de l'IoT (35 milliards d'objets en 2030).