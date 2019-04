Lancement de Livingston :La première ESN socialement responsable experte de la Data

Alors que le big data et la Business Intelligence restent des sujets centraux et stratégiques pour les entreprises, Fabrice Haccoun, entrepreneur dans l'âme et expert du digital et de la data depuis 20 ans décide de lancer Livingston, spécialiste de la mise en œuvre de systèmes d'informations dans le domaine de la data et de l'analytique pour les grands comptes. Livingston propose un nouveau modèle d'entreprise, sociale et durable, basé sur le partage de la valeur, l'équité et la responsabilisation afin de rompre avec le modèle traditionnel des SSII désormais dépassé.



Une offre de service autour de la data qui renouvelle le marché

L'exploitation des données permet aux grands groupes de répondre à trois impératifs essentiels : accroître leur chiffre d'affaires, réduire leurs coûts et/ou améliorer leurs processus et enfin lutter contre la fraude.



Livingston propose aux grands groupes des solutions et services qui permettent l'exploitation et la valorisation de leurs données. L'entreprise propose d'accompagner la transformation des organisations en misant sur les données grâce à des solutions adaptées et délivrées en délégation de compétences ou via ses centres de services. Livingston offre également aux entreprises la possibilité de couvrir l'ensemble de leurs besoins en BI et Big Data, du conseil à la maintenance applicative en passant par l'intégration et le développement.



Livingston propose une offre de services complète grâce à ses expertises diverses (transformation digitale, risques finances, analytics et gouvernance SI) pour accompagner les grands comptes dans la mise en œuvre de la trajectoire Data de leur système d'informations.



En plus de son expertise technologique pointue, Livingston propose de façon inédite dans ce secteur, un contrat social qui place la préoccupation sociale au cœur de la stratégie d'entreprise et dans lequel l'humain cesse d'être une variable d'ajustement.



Livingston : un contrat social novateur pour ses collaborateurs

Pour Fabrice Haccoun, le fondateur de Livingston : « Le moment est venu de proposer un modèle alternatif, un modèle qui concilie business et responsabilité et réconcilie dirigeant.e.s et employé.e.s. de plus en plus souvent en quête de sens. Animé par l'urgente nécessité d'adresser le marché différemment, Fabrice Haccoun a créé Livingston, à l'image de ses ambitions et des convictions qu'il met en œuvre depuis des années dans le cadre de son engagement citoyen personnel.



Livingston entend ainsi proposer un modèle d'ESN novateur et unique, source d'attractivité et de rétention des talents qui aspirent à un nouveau contrat employeur/employé.e. Cette démarche est source de compétitivité car les clients des ESN sont fortement pénalisés par le turn-over endémique dans ce secteur et la baisse des vocations.



Livingston propose un nouveau modèle qui offre une répartition juste de la valeur, apporte au marché la stabilité nécessaire à son développement durable et permet à ses collaborateurs et collaboratrices d'avoir un impact positif sur leur vie et plus de sens à leur activité professionnelle. L'entreprise, spécialiste de la mise en œuvre de systèmes d'informations dans le domaine de la data et de l'analytique, prône un mode de gouvernance décentralisée et responsable et un modèle managérial horizontal en opposition avec le modèle pyramidal devenu inopérant selon Fabrice Haccoun.



Un modèle de co-localisation inédit

En matière de centre de services, Livingston favorise un investissement juste et respectueux, dans les ressources locales et se fonde sur un modèle de co-localisation qui s'appuie et valorise les compétences là où elles se trouvent (2 centres de services à Tunis et Maurice et deux autres en cours d'étude à Porto et Val de Reuil). « Nous sommes à l'heure de la connaissance distribuée et cela rend obsolète les modèles classiques de production front-office / back-office. » explique Fabrice Haccoun.



Convaincu de la nécessité de partager autrement la valeur et sans pour autant perdre de vue la performance et la rentabilité économiques, Livingston propose un nouveau modèle d'entreprise, sociale et durable. Partage, équité et responsabilisation sont donc les valeurs piliers de la société. La rentabilité économique est certe absolument essentiel mais doit avoir un sens, celui d'être au service des femmes et des hommes qui composent l'entreprise et non l'inverse.