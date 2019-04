Le CNRS partenaire des quatre Instituts interdisciplinaires d’intelligence artificielle

De nombreux laboratoires du CNRS se sont fortement impliqués aux côtés de leurs partenaires porteurs de projets. La contribution du CNRS est particulièrement notable dans l’informatique et les mathématiques, au cœur de l’intelligence artificielle, mais également en sciences humaines et sociales ou en lien avec les applications dans les domaines de l’environnement, des transports, de la mobilité et de la santé.



Les quatre projets labellisés, pour une période initiale de quatre ans, sont :

• ANITI (Toulouse), hébergé à l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, avec pour applications privilégiées l’aéronautique, le transport, l’environnement et la santé. Son directeur scientifique est Nicholas Asher de l’Institut de recherche en informatique de Toulouse (CNRS/Université Toulouse Capitole/Université Toulouse - Jean Jaurès/Université Toulouse III - Paul Sabatier/INP Toulouse).

• MIAI @ Grenoble Alpes (Grenoble), hébergé à l’Université Grenoble Alpes, avec pour applications privilégiées la santé, l’environnement et l’énergie. Son directeur scientifique est Éric Gaussier du Laboratoire d’informatique de Grenoble (CNRS/Inria/Université Grenoble Alpes/Grenoble INP),

• PRAIRIE (Paris), hébergé à Inria, avec pour applications privilégiées la santé, les transports et l’environnement. Son directeur scientifique est Jean Ponce du Département d'informatique de l'ENS (CNRS/ENS Paris/Inria).

• 3IA Côte d'Azur (Nice), hébergé à l’Université Côte d’Azur, avec pour applications privilégiées la santé et le développement des territoires. Son directeur scientifique est Nicholas Ayache du Centre de recherche Inria Sophia Antipolis – Méditerranée.



Les financements que les 3IA mobiliseront pour conduire leur programme de recherche, de formation et d’innovation seront a minima de 225 millions.