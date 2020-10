Le Data Center de colocation, une solution face à l’augmentation continue des données

L'impact de la pandémie s'est traduit par une pression immédiate sur les Data Centers pour faciliter une transition rapide et transparente des données. Cependant, les organisations ont longtemps exigé que les données vitales soient conservées dans un environnement robuste afin de pouvoir faire face à des événements majeurs et imprévus. La bande passante, l'accès aux outils de l'entreprise et les éventuelles contraintes du réseau sont autant de facteurs à prendre en compte. Le COVID-19 a testé les décisions des organisations en matière de données face à une situation de crise mondiale.



Les Data Centers de colocation ou multilocataires (MTDC) offrent une solution viable, en particulier pour les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas nécessairement les ressources nécessaires pour faire face aux défis d'une crise en interne. Les entreprises sont confrontées à d'énormes volumes de connexions VPN en raison du passage au télétravail. Les problèmes de sécurité et les changements dans les habitudes d'utilisation des réseaux imposent une charge supplémentaire aux réseaux.



De nombreuses entreprises constatent une amélioration des compétences de leur équipe informatique et de sa capacité à soutenir l'entreprise lorsqu'elles externalisent les opérations de leur Data Centers. Toute équipe informatique gérant son propre Data Center doit constamment veiller à maintenir, mettre à niveau et s'assurer que le data center fonctionne à tout moment à un niveau optimal. Il doit également être possible d'accélérer le travail en cas de pic de demande, tout en s'occupant des temps d'arrêt et des pertes de données.



Grâce à l'externalisation vers un Data Center de colocation, les entreprises bénéficient d'une connexion avec les fournisseurs de services réseau/opérateurs et les fournisseurs Cloud sans avoir à acheter de nouveaux équipements ou à former des équipes informatiques supplémentaires pour mettre en œuvre et maintenir les solutions.



L'évolutivité est la clé. À court terme, en particulier en temps de crise, les entreprises doivent être agiles aussi un service externalisé est souvent une bonne option. Plus généralement, l'évolutivité au sein du Data Center permettra une migration simple vers des technologies et des applications à plus haut débit - un facteur essentiel pour répondre aux futures exigences du client en matière de bande passante et de vitesse de transmission. Comme les données sont générées en permanence et que les progrès technologiques ne cessent de croître, les organisations devront également répondre aux exigences des clients en matière de latence zéro et d'accès aux données en temps réel.



Plus spécifiquement dans le contexte global actuel, où de nombreuses industries et entreprises ont été mises sous pression pour fermer des locaux et réduire le travail sur site, le personnel exploitant les centres de colocation ont dans de nombreux cas poursuivi leur travail. Aux quatre coins du monde, les opérateurs de Data Centers ont été reconnus comme des travailleurs essentiels et ont donc été autorisés par leurs gouvernements à poursuivre leur activité dans des environnements de travail normaux.



Pour les opérateurs commerciaux, grands et petits, tirer parti des capacités des données massives n'est pas une tâche facile. Cette difficulté est encore plus forte en cas de crise. La migration des besoins informatiques vers un MTDC permet de relever bon nombre de ces défis, tout en offrant l'évolutivité, la flexibilité, la modularité et des accords de niveau de service (SLA) stricts pour garantir un temps de fonctionnement maximal, la tranquillité d'esprit ainsi que des déploiements rapides vers des applications à haute densité lorsque vous en avez besoin.