Le Data Literacy Project annonce la création d’un Comité consultatif

Le Data Literacy Project, la communauté qui se consacre à promouvoir la culture de la donnée dans la société, annonce la mise en place de son Comité consultatif, avec à sa tête 8 membres : Jordan Morrow (Qlik), Paul Malyon (Experian), Jane Crofts (Data To The People), Rahul Bhargava (MIT), Meri Rosich (VISA), Chantilly Jaggernauth (Millennials and Data), Ben Jones (Data Literacy, LLC) et Alan Schwarz (CEO de DataPhi Communications, LLC).



Le Comité consultatif réunit des leaders mondiaux du secteur reconnus pour leurs connaissances et leurs contributions afin d’aider les individus et les organisations à exploiter avec succès les données de manière stratégique au quotidien. Le rassemblement de leurs expériences va permettre au Comité de prodiguer des conseils stratégiques à chaque étape du parcours d’un individu ou d’une organisation vers la culture de la donnée, qu’il s’agisse d’accompagner l’enseignement dans les établissements scolaires ou l’évolution de carrière des jeunes, de déployer des programmes de Data Literacy ou de concevoir des stratégies en matière de données dans certains des plus grands groupes mondiaux.



Compétence essentielle à l’ère de la Quatrième Révolution Industrielle, la Data Literacy permet à tous d’être en mesure d’interroger des données et des machines, d’acquérir des connaissances, de prendre des décisions et d’en communiquer la signification. Le Data Literacy Project, lancé en octobre 2018 par ses membres fondateurs Qlik, Accenture, Cognizant, Experian, Pluralsight, Chartered Institute of Marketing et Data To The People, a pour vocation de créer une société davantage « data literate » et d’inscrire cette culture de la donnée au cœur du succès des individus et des organisations.



Le groupe indépendant d’acteurs mondiaux de la Data Literacy formant le Comité consultatif prodiguera des conseils et proposera des orientations stratégiques en toute impartialité, afin d’appuyer les trois engagements du projet :



Inciter les grandes entreprises à travers le monde à faire de la Data Literacy un impératif ;

Créer un écosystème de ressources éducatives accessible et complet au niveau mondial dans le domaine de la Data Literacy ;

Aider les établissements scolaires à intégrer la Data Literacy dans leur programme général.



« Preuve de l’immense importance que revêt la Data Literacy, nous avons réuni ce groupe d’acteurs influents en matière de données pour nous aider à dresser la feuille de route qui permettra au Data Literacy Project de remplir sa mission, à savoir développer la culture de la donnée dans la société », commente Jordan Morrow, Président du Comité consultatif du Data Literacy Project et responsable Data Literacy chez Qlik. « A mesure que la communauté continue de croître, les compétences et l’expérience de ces experts seront essentielles pour que nous puissions apporter un soutien pratique aux individus et aux organisations afin d’améliorer leur Data Literacy. »



Le Comité compte parmi ses membres les personnalités suivantes :



Rahul Bhargava, chercheur spécialisé en Civic Tech et en Data Literacy au Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Jane Crofts, fondatrice de Data To The People et créatrice de Databilities®

Chantilly Jaggernauth, fondatrice et CEO de Millennials and Data (#MAD)

Jordan Morrow, responsable mondial Data Literacy chez Qlik

Ben Jones, fondateur et CEO de Data Literacy, LLC et enseignant en théorie de la visualisation des données à l’Université de Washington

Paul Malyon, responsable Thought Leadership & Data Literacy chez Experian

Meri Rosich, CDO et responsable Data Science chez VISA APAC

Alan Schwarz, CEO de DataPhi Communications, LLC et ancien journaliste nommé au prix Pulitzer pour le New York Times