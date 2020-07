Le « Head of Business Google EMEA » rejoint le Français Outsight pour en faire un leader de la Spatial Intelligence

En moins d’un an, Outsight a réussi à concevoir et industrialiser une nouvelle génération de capteur, une Caméra 3D Sémantique révolutionnaire. Ce Laser intelligent, qui a fait l’objet de 38 dépôts de brevets, révolutionne la capacité des machines et des infrastructures à percevoir leur environnement, en temps réel, pour un monde plus sûr. Avec un traitement d’intelligence artificielle plus fiable que le machine learning, tout en préservant les données privées, il confère aux véhicules, machines et robots une nouvelle intelligence, décisive également pour la gestion des lieux accueillant du public. La 3D de Outsight apporte une nouvelle dimension au secteur de la Spatial Intelligence.



L’innovation Outsight a été couronnée du prestigieux Best of CES Innovation de Las Vegas et ainsi que du Prism Award par les leaders mondiaux de la photonique et Laser. Outsight a déjà séduit les plus grandes organisations et équipementiers sur les marchés de l'automobile, de l'aéronautique et de la sécurité-surveillance, comme Faurecia, Safran ou encore le Groupe ADP qui a annoncé avoir choisi le monitoring 3D d’Outsight pour gérer les flux dans l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. La société ouvrira progressivement cette technologie à d'autres partenaires au cours de l’année 2020.



Après une phase de R&D et de démonstrations qui a convaincu les plus grands acteurs du marché, Outsight intensifie son développement commercial en recrutant Sébastien de La Bastie qui était en charge du développement stratégique nouveaux business AI & IoT pour la zone EMEA chez Google. Sa mission consistait à développer les services AI stratégiques de Google auprès de nouveaux clients leaders dans leur domaine et de construire avec eux les solutions futures.



Pour Sébastien de La Bastie « Google a changé le monde et continue à croître fortement en particulier dans l'AI. C'est un terrain de jeu passionnant. De son côté, Outsight est en train de créer une stack technologique d'une profondeur incroyable, avec un potentiel de transformation tel que l'aventure est irrésistible. Dans un monde bouleversé par l’incertitude, la capacité à percevoir et traiter des données 3D massives en temps-réel apporte une comprehension des évènements déterminants pour permettre une réelle Spatial Intelligence . ».



Selon Raul Bravo, cofondateur et Président d’Outsight, « Sébastien apporte un savoir-faire unique pour transformer une technologie de pointe en valeur économique. Avec lui, ces acteurs qui connaissent la puissance des services basés sur l’AI pourront plus rapidement bénéficier de cette technologie 3D et en faire un avantage concurrentiel décisif ».