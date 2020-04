Le Jour de la Terre 2020 : l'analytique au service du changement climatique

Si les conséquences du dérèglement climatique sont connues depuis de nombreuses années, le débat autour de cet enjeu de taille s'est intensifié au cours des derniers mois, à l'image des différentes marches organisées à travers le monde et de la mobilisation des jeunes générations. Ces dérèglements sont encore plus flagrants aujourd'hui, alors que 3,5 milliards de personnes dans le monde sont confinées en raison de la crise sanitaire et que l'on observe de ce fait une nette amélioration de la qualité de l'air et de l'eau. Désormais, toutes les solutions permettant d'inverser la courbe doivent être étudiées. Cette journée du 22 avril est aussi l'occasion de rappeler le rôle que l'analytique est amené à jouer pour adresser les questions climatiques.



A travers un partenariat avec le C40 Cities, Qlik s'est récemment engagé pour permettre aux maires et autres acteurs municipaux du monde entier de disposer de données plus fiables et plus précises pour les accompagner dans leurs prises de décisions relatives au climat. Concrètement, une série de tableaux de bord appelés « applications Data Explorer », et développés grâce à la plateforme Data & Analytics de Qlik, traitent de thématiques telles que la qualité de l'air, les déchets, les transports ou encore l'énergie propre.



En mutualisant les informations disponibles sur le C40 Knowledge Hub (plateforme en ligne qui réunit des ressources pratiques, des expériences et des études de cas dans des villes pionnières en matière d'action climatique), et les applications Data Explorer de Qlik, les villes sont à même de visualiser les indicateurs clés des différentes villes dont celles du réseau C40, mais aussi de surveiller l'évolution des tendances climatiques à travers le monde.



« Aujourd'hui plus que jamais, les données climatiques sont scrutées par les experts, qui ont besoin d'outils de qualité pour mener à bien leurs analyses. Les applications Data Explorer de Qlik ont été pensées pour optimiser la gestion et l'analyse des données : elles permettent aux experts d'améliorer les prises de décisions et d'accélérer les politiques et les investissements nécessaires pour lutter contre le dérèglement climatique. Grâce à notre partenariat avec le C40 Cities, nous mettons notre expertise commune au service des villes » déclare Stéphane Briffod, directeur avant-ventes Europe Centrale chez Qlik