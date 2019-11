Le français Sinequa, retenu pour explorer les données de la NASA

SAIC (Science Applications International Corp.) et Sinequa, éditeur de logiciels spécialisé dans la recherche et l’analyse de données basées sur les technologies de l’intelligence artificielle, annoncent leur partenariat en vue de déployer une solution de recherche intelligente s’appuyant sur les capacités avancées de traitement du langage naturel (NLP) et d’apprentissage automatique (Machine Learning) de Sinequa. Cette solution permettra au Marshall Flight Center basé à Huntsville en Alabama d’optimiser l’accès aux informations scientifiques de la NASA.



SAIC, qui a récemment gagné un contrat portant sur le déploiement d’un service de gestion des connaissances, a choisi la plateforme de Sinequa pour faciliter la recherche et l’analyse des contenus structurés et non structurés de la NASA, tout en améliorant l’expérience de recherche au service des missions et des opérations du Centre.



« De nombreux organismes tels que la NASA se demandent comment exploiter de façon optimale les données et les rapports accumulés depuis des décennies afin d’en extraire les informations les plus pertinentes », déclare Dave Schubmehl, Directeur d’étude, AI Software Platforms, Content Analysis & Search, au cabinet IDC. « Pour IDC il s'agit là d'une tendance émergente visant à améliorer la recherche et la remontée d'informations pertinentes et contextuelles au sein d’un large éventail d'industries et d'organismes gouvernementaux ».



« Nous nous réjouissons de travailler avec Sinequa dans le cadre de cet important contrat. Nous nous appuyons sur leur plateforme de gestion des connaissances pour aider la NASA à accéder à des informations accumulées depuis plusieurs décennies, ainsi qu’à les exploiter de façon optimale », explique Bob Genter, executive vice-president et general manager, Civilian Markets Customer Group, SAIC. « En les connectant à l’ensemble des contenus numériques de l’Agence, nous pouvons renforcer l’efficacité des employés de la NASA lors des missions spatiales majeures. »



« Nous sommes fiers qur notre plateforme ait été retenue par une organisation aussi réputée et prestigieuse que la NASA », déclare Alexandre Bilger, PDG de Sinequa. « Avec le soutien de SAIC, la solution de recherche et d’analyse de Sinequa permettra à la NASA d’accéder à son trésor galactique d’informations en vue de le rendre pleinement exploitable par les ingénieurs et les chercheurs qui planifient de nouvelles missions. »