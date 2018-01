Le grand cabinet d’avocats Stibbe choisit Sinequa pour accélérer sa conformité à la RGPD

Sinequa, leader du Cognitive Search & Analytics, a été choisi par le cabinet d’avocats Stibbe pour explorer en profondeur les dossiers, documents et litiges juridiques de grande ampleur afin de fournir à ses avocats multidisciplinaires des informations plus pertinentes, tout en accélérant la mise en conformité au règlement européen sur la protection générale des données (RGPD).



Basé au Benelux, le cabinet d’avocats à vocation internationale Stibbe dispose de bureaux à Amsterdam, Bruxelles et Luxembourg, ainsi que de succursales à Dubaï, Hong Kong, Londres et New York. Ses activités couvrent un large éventail d’expertises juridiques : droit des sociétés et des finances ; droit social et des retraites ; droit de l’énergie, de l’environnement et de l’aménagement du territoire ; droit de la concurrence au niveau national et communautaire (UE) ; droit des technologies de l’information et de la propriété intellectuelle ; contentieux et arbitrage ; droit public, droit de l’immobilier et du bâtiment ; droit fiscal.



La recherche de documents, de dossiers et d’expertises constitue une base de référence importante pour toute plateforme de « search » professionnelle centrée sur les questions juridiques. Aujourd’hui cependant, cet aspect représente uniquement le ticket d’entrée, et les entreprises cherchent à créer des applications qui associent intelligemment des informations au sein de solutions capables de prendre en charge de multiples aspects — depuis la recherche contextuelle jusqu’à la tarification, la gestion des dossiers juridiques et le « team resourcing ».



Dans le cas du cabinet Stibbe, la recherche d’informations dans de multiples sources représente l’un des principaux défis auxquels les juristes ont été confrontés ces dernières années. Aux différents niveaux du cabinet, les avocats et les membres des équipes juridiques doivent localiser des informations stockées dans divers silos de données, parmi lesquels des bases de connaissances SharePoint, des systèmes de gestion documentaire et autres messageries Outlook volumineuses.



Commentant l’utilisation de la solution proposée par Sinequa, Olivier Van Eesbeecq, responsable ICT de Stibbe à Bruxelles, a déclaré : « Grâce aux capacités avancées et à la facilité d’utilisation de la plateforme de Cognitive Search & Analytics de Sinequa, nos avocats et collaborateurs ne perdent plus leur temps à trouver les informations contextuelles dans différentes sources de contenus et connaissances. »



L’application en production permet aux avocats et collaborateurs de Stibbe de travailler avec une productivité accrue grâce à une recherche d’informations simplifiée.



Cette application contribue également à la sécurité des informations en identifiant les documents confidentiels ayant pu être stockés de façon erronée. Sa puissance et son exhaustivité permettent au cabinet de gérer efficacement ses documents, et ainsi d’améliorer la protection interne des données sensibles de ses clients.



Par ailleurs, la plateforme de Sinequa permet au cabinet d’avocat d’accélèreer sa mise en conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD) en permettant aux différents intervenants de rechercher tous les documents dans lesquels un client spécifique est cité - messageries électroniques incluses. Stibbe affirme que le respect des exigences du RGPD commence par la recherche et la compréhension des données détenues par l’entreprise.