Le groupe Advanced Schema enrichit son offre dans la data avec l’acquisition d’Arforia, spécialiste des réalités virtuelle et augmentée

La conviction d’Advanced Schema est que l’usage de la donnée entre aujourd’hui dans une logique de « gamification », qui doit la rendre plus accessible aux non-spécialistes, notamment aux opérationnels métiers (business, marketing, direction…). Les services et produits développés par Arforia répondent pleinement à cette évolution. Ce rapprochement s’inscrit dans la stratégie du groupe qui ambitionne de se positionner de manière innovante et hyper spécialiste sur toute la chaîne de traitement de la data. Advanced Schema accroît ainsi l’étendue et la complétude de son offre, en France comme à l’international.



Au travers de ses filiales, - Kernel 42, acteur de premier plan du Digital et de l’Intelligence Artificielle, Connexin spécialisée dans la santé, et Nodata une plate-forme analytique globale nouvelle génération, le groupe couvre aujourd’hui un large spectre qui va des infrastructures jusqu’au consulting, en passant par le développement d’applications, l’intégration, la R&D et l’édition de logiciels. Avec Arforia, il enrichit encore ses propositions en se dotant d’une capacité à utiliser la troisième dimension pour représenter, transformer et recontextualiser la donnée.



« Nous évoluons dans un monde où les entreprises sont challengées simultanément sur tous les aspects : business, technologique, budgétaire, agilité, time-to-market... Les acteurs capables de les accompagner de manière intégrée sur l’ensemble de ces problématiques sont rares. Or, les nouveaux projets nécessitent d’avoir une vision globale, des expertises multiples et transverses. Les réalités virtuelle et augmentée donnent une autre dimension aux projets de nos clients. Grâce à l’excellence de ses savoir-faire et sa complémentarité avec nos offres, Arforia s’inscrit pleinement dans cette dimension ‘End to End’, que nous construisons au sein d’Advanced Schema. Nos clients attendent des solutions complètes, innovantes et riches en contenu » annonce Hervé Seban, Président de Advanced Schema.



« La réalité virtuelle peut vous emmener partout et la réalité augmentée peut vous amener ce que vous souhaitez. La frontière entre le monde réel et virtuel tend à se confondre. Les possibilités offertes par ces technologies sont extrêmement nombreuses, aussi bien en matière de gain de productivité que d’aide à la vente. Pour se développer dans cet écosystème en mutation Arforia a toujours appuyé sa R&D sur des projets clients pour les confronter aux besoins du marché. C’est dans cette volonté d’innover que nous rejoignons le groupe Advanced Schema avec l’ambition commune de conjuguer les nouvelles technologies de visualisation aux solutions de collecte et d’analyse de données pour les superposer ou les substituer à la réalité et, ainsi, anticiper les besoins des clients. » ajoute Guillaume Courrier, CEO de Arforia.