Le groupe Avril rejoint la plateforme blockchain IBM Food Trust pour accroître la traçabilité de sa gamme d’œufs Matines

Matines se différencie une fois de plus avec une expérience de consommation nouvelle et personnalisée. Ceci grâce à des informations augmentées et la traçabilité de 25 références sur ses gammes d’œufs bio, plein air, label rouge fermier, sol et standard.



Cette initiative s’inscrit pleinement dans l’évolution de la marque Matines qui s’est repositionnée en 2019 en s’appuyant sur des engagements concrets : poules élevées sans traitement antibiotique (gamme plein air et standard), nourries aux céréales 100 % françaises, bonnes pratiques d’élevages contrôlées par un organisme indépendant.



Faire progresser la traçabilité, c’est aussi contribuer directement à la démarche de responsabilité sociétale (RSE) du groupe Avril, en particulier sur les axes liés au développement de filières animales d’excellence (origine France, Bio, etc.), et à la prise en compte du bien-être animal. Ainsi le groupe a développé un référentiel de bonne tenue d’élevage qui a déjà été utilisé dans plus de 1000 exploitations (dont 400 exploitations de poules pondeuses). Il accompagne également la conversion de dizaines d’élevages de poules pondeuses vers des modes de production alternatifs (sol, plein air, bio).



A l’écoute des tendances et du marché, et proche de ses consommateurs, Matines a à cœur de répondre à l’évolution de leurs attentes et préoccupations. Afin d’offrir une plus grande transparence à ses consommateurs, un QR code imprimé à l’intérieur de la boîte d’œufs les dirige vers une application dédiée à partir de laquelle ils vont pouvoir accéder à de nombreuses données relatives aux œufs qu’ils consomment. Les informations disponibles concernent par exemple le mode d’élevage, le mode d’alimentation des poules, la démarche sur les bonnes pratiques d’élevage, la date de ponte des œufs, le centre de conditionnement, la date de réception des œufs, la date de conditionnement (mise en boîte) et la date d’envoi vers les entrepôts des différents distributeurs.



Si un consommateur souhaite en savoir plus, une rubrique « des questions ? » lui permet d’obtenir des informations complémentaires sur les modes d’élevage, les qualités nutritionnelles de l’œuf, des recettes de cuisine à base d’œufs Matines ainsi que des informations générales sur l’œuf.



La blockchain enregistre des informations immuables à chaque étape du processus, et assure la transparence pour les consommateurs sur les allégations de qualité du produit qu'ils consomment.