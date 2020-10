Le groupe Macif a fait le choix de l'intelligence collective et a accordé sa confiance à Stig.pro pour organiser une grande consultation, en vue de formuler collectivement sa raison d'être

Stig.pro, application innovante d'intelligence collective, a accompagné le groupe Macif, groupe d'assurance multi-métiers aux valeurs mutualistes, dans une démarche participative pour définir sa raison d'être, véritable colonne vertébrale du groupe. Quelle doit être la « raison d'être » de la Macif et sa déclinaison en promesses à l'attention de chacun de ses parties prenantes ? C'est à ces questions fondamentales, que 15 000 sociétaires, délégués et salariés, toutes générations confondues, ont pu répondre en toute liberté. Grâce à Stig.pro, l'ensemble des idées, préoccupations, attentes, propositions sont prises en compte. Au total, ce sont 74 000 contributions (idées, améliorations et votes) qui été ont analysées, puis utilisées dans un phase de formulation animée par le Groupe. Pour cet acteur mutualiste, l'intelligence collective s'est imposée naturellement, afin de donner la parole à tous et permettre de (re)définir, ensemble, les enjeux de demain.



Stig.Pro a donné la parole à 15 000 sociétaires, délégués et salariés de la Macif



Stig.pro a permis de mobiliser, co-construire et associer 15 000 sociétaires, délégués et salariés, en vue de formuler la raison d'être du Groupe et les promesses associées à l'attention de chacun, dans le respect du principe mutualiste "un individu, une voix" de la Macif.



« Quelle fierté d'obtenir la confiance d'un acteur aussi incontournable que le groupe Macif pour impliquer ses sociétaires, ses élus et ses salariés sur un sujet essentiel : sa raison d'être ! Aux cotés de la Macif, nous avons obtenu un niveau de participation très élevé grâce à la simplicité d'usage de Stig.pro et recueilli de nombreuses données utiles à la définition de cette raison d'être » se réjouit Francis Adam - Directeur associé de Stig.pro



En effet, en 2 mois, plus de 74 000 contributions (idées, améliorations, et votes) ont été proposées et triées. Des participants multigénérationnels ont co-construit une réponse collective à chaque question posée. L'équipe Stig.pro a accompagné le groupe Macif dans chaque dimension de ce projet : animation, modération, hotline, puis analyse des données.



« Notre collaboration avec Stig.pro a permis de co-construire rapidement un dispositif de consultation large, tant dans son contenu que dans son ingénierie informatique. Au cours de la consultation, Stig.pro a été très réactif pour faire évoluer le site mis aux couleurs de la Macif, avec de nouvelles fonctionnalités que nous souhaitions tester. Au niveau de l'analyse et de la synthèse des propositions, l'équipe Stig.pro a été efficace pour dégager les tendances issues des contributions des participants. » témoigne Pierre Grellier, Directeur stratégie, Groupe Macif



La « raison d'etre » de la MACIF a été dévoilée le 19 septembre 2020 :



« Nous mobilisons nos valeurs mutualistes et nos savoir-faire pour protéger le présent et permettre l'avenir, pour nous tous et les générations futures »