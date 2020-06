Le groupe VINCI répond aux exigences réglementaires de la norme IFRS 16 avec la solution Lease de Viareport

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant plus de 222 000 collaborateurs dans près de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun.



Pour intégrer les nouvelles exigences liées au traitement comptable des contrats de location (IFRS 16), VINCI a décidé de se tourner très tôt vers une solution externe qui lui permettrait de mener à bien son projet. Dans ce contexte, après avoir étudié les différentes offres du marché, la Direction des Budgets et de la Consolidation, sous la coordination de Pascal DURAND-VIEL, s’est rapidement rendue compte qu’aucune offre ne pourrait intégralement répondre à ses besoins spécifiques (fort volume de contrats à gérer, nombreux utilisateurs, restitution de reporting spécifique, spécificités de contrats immobiliers etc.). Pour autant, VINCI a choisi de sélectionner Viareport et sa solution Cloud Lease pour réaliser son projet.



L’originalité de cette collaboration entre VINCI et Viareport tient au travail de proximité et à la co-création du projet. Ainsi, les utilisateurs et collaborateurs concernés ont été associés étroitement aux différentes étapes : définition de besoins, compréhension de la norme, paramétrages, maquettes, ateliers spécifiques, transferts de compétences. Cette démarche unique qui a nécessité une forte implication de toutes les parties a été un véritable facteur de succès qui a permis à VINCI d’accéder à un outil adapté en grande partie à ses besoins et à Viareport d’enrichir significativement sa solution Lease.



Au-delà de la qualité de la technologie Lease, le succès de ce projet s’explique aussi par les fortes compétences métiers des équipes de Viareport sur les sujets du reporting financier qui ont permis une collaboration fluide entre les équipes métiers de VINCI et les consultants de Viareport. Cela a permis de mener le projet en toute agilité et de réaliser un transfert de compétences continu pour un lancement et une mise en production plus rapide.



Opérationnelle depuis 2019 au sein du groupe, la solution permet de gérer automatiquement à ce jour plus de 80 % de ses besoins (volumétrie de plus de 67 000 contrats). Forts de ce succès, VINCI et Viareport continuent de collaborer pour faire évoluer la solution et l’enrichir de nouvelles fonctionnalités : amélioration ergonomique, etc.



Pascal DURAND-VIEL de la Direction des Budgets et de la Consolidation du groupe VINCI : « Notre étroite collaboration avec l’équipe de Viareport nous a permis de construire une plateforme performante et adaptée aux besoins métiers de nos équipes. Nous allons continuer de travailler durablement ensemble pour faire évoluer Lease notamment dans le cadre du Club Utilisateurs de l’éditeur où nous jouons un rôle actif. VINCI peut aujourd’hui répondre à ses obligations réglementaires et a d’ores et déjà réalisé avec succès deux premières clôtures et la génération des rapports associés. »