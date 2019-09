Le groupe WPP choisit Google Cloud pour ses technologies d'analyse de données

Google Cloud annonce aujourd’hui que le groupe de communication WPP, présent dans 112 pays dont la France, a choisi Google Cloud pour ses technologies d’analyses de données, afin de développer et de proposer à ses clients de nouvelles offres alliant innovation et créativité.



Cette collaboration concerne 3 initiatives clés :



La direction et la gestion de campagnes, en utilisant notamment les technologies d’automatisation reposant sur le cloud pour la mise en place, la gestion créative, le reporting et l’optimisation de celles-ci à travers l’ensemble du réseau WPP ;



La gestion des données, pour des informations, une planification et une activation unifiée à travers le réseau ;



l’IA de WPP, en s’appuyant sur les outils et technologies de machine learning de Google Cloud et contribuer à l’innovation des analyses réalisées par WPP, l’optimisation des campagnes, la pertinence des contenus et dans les propositions d’expérience client.



WPP déploie les technologies Google Cloud sur différents projets, depuis BigQuery pour prédire les taux d’attrition consommateur ou jusqu’aux outils de reconnaissance d’images, d’analyses de sentiment et de traitement du langage naturel pour l’amélioration de campagnes. En intégrant les technologies de cloud aux missions quotidiennes de WPP, les équipes peuvent réduire le temps nécessaire aux analyses et déterminer ainsi de nouvelles opportunités pour les annonceurs. Par ailleurs, en connectant les technologies Google Cloud aux autres solutions comme Google Marketing Platform, WPP peut proposer des expériences améliorées pour ses clients.