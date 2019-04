Le hackathon Fintech Machine Learning organisé par Finastra et Société Générale couronne l’équipe de l’ENSAE Paris Tech

Le jury d’experts, dont la composition est détaillée ci-après, a départagé les équipes en prenant en compte à la fois le caractère innovant des solutions développées dans le domaine de l’intelligence artificielle et leur viabilité économique.

L’événement a également compté sur le support du groupe Women in Machine Learning & Data Science représenté par son bureau parisien.



Prochaine étape pour l’équipe gagnante : FusionONE à Londres les 21 et 22 mai.

L’équipe « Push Finance », composée de Cyrine Hlioui, Mohamed Guermazi, Bryan Boulé et Kevin Fernandes de l’ENSAE ParisTech et de Darya Pryma, de l’ICN Business School, a remporté le hackathon Fintech Machine Learning. L’équipe gagnante se rendra ainsi à Londres pour présenter le projet lors de la conférence FusionONE, coorganisée par Finastra et Microsoft les 21 et 22 mai prochain. Elle bénéficiera aussi d’un accompagnement dédié pour mener à bien son développement, comprenant :

• Un passage en comité de sélection pour étudier la possibilité d’intégrer l’incubateur dédié aux activités de financements de Société Générale

• Un passage en comité de sélection du programme WILLA Women in Fintech, pour bénéficier de leur expertise en développement de projet

• Une session d’accompagnement sur le business model avec Kamel Zeroual de Serena Capital

• Un soutien de Finastra dans la finalisation du développement des prototypes et du lancement commercial des futures apps sur sa plate-forme FusionFabric.cloud

• Un an d’adhésion au pôle Finance Innovation, pôle de compétitivité dédié à l’accompagnement et à la croissance des projets innovants au sein de l’industrie financière française



Chirine Ben Zaied, Directrice Innovation chez Finastra, commente : « Nous avons été impressionnés par la motivation et l’énergie des participants - certains y ont passé la nuit ! Ce type d’initiatives démontre l’intérêt que les banques ont aujourd’hui à développer leurs relations avec l’extérieur pour accélérer le développement de solutions innovantes répondant à leurs challenges business. Finastra et notre plateforme FusionFabric.cloud ont pour but de faciliter la collaboration entre banques et Fintechs, afin de faire évoluer le secteur des services financiers. »



Daniel Sitbon, Directeur des Systèmes d’Information pour les activités Financements Structurés et Paiements chez Société Générale ajoute : « Nous sommes très satisfaits de la richesse de cet hackathon organisé avec Finastra et de la qualité des équipes qui se sont engagées dans les use cases proposés. Les résultats, compte tenu de la complexité des sujets et du temps limité imparti, nous ont impressionnés. Cette initiative s’intègre pleinement dans la dynamique de Société Générale en matière de stratégie d'innovation qui vise notamment à intensifier les relations avec l’écosytème Fintech. »



Le jury était composé de :

• Daniel Sitbon, Directeur des Systèmes d’Information pour les activités Financements Structurés et Paiements chez Société Générale

• Florence Escaffre, Directrice mondiale des opérations pour les activités de financements de Société Générale

• Julien Miquel, Directeur de l’Innovation de HSBC France

• Sylvia Garzon, Co-directrice du Programme WILLA

• Antoine Duroyon, Rédacteur en Chef de Mind Fintech

• Jean-Baptiste Gaudemet, Responsable stratégie corporate banking chez Finastra

• Kamel Zeroual, Partenaire de Serena Capital

• Patrice Amman, Business lead de la région EMEA, Financial Services - Microsoft

• Nahla Chouchene, Senior Manager chez Accenture





*Start-up ayant levé moins de 1 M$.