Le pilotage simplifié des chaines d'approvisionnement pour le manufacturing

Sébastien Lemarié, Responsable des marchés de l'Industrie et des Services, Sinequa

La transformation numérique des acteurs du manufacturing passe principalement par de nombreuses initiatives digitales parmi lesquelles figurent notamment la mise en place de solutions permettant un accès unique à l'information pertinente, résultat d'une analyse approfondie de la totalité des données dispersées dans les différents silos internes et externes à l'entreprise. Dans le contexte des chaînes d'approvisionnement, cela permet aux industriels de réagir plus rapidement et de manière décisive à de nouvelles situations et ce, malgré la dispersion géographique de leurs fournisseurs et clients.



Quel que soit le modèle de chaîne d'approvisionnement utilisé, les clients souhaitent bénéficier d'un service de qualité et recevoir le produit demandé conformément au délai annoncé. Mais aujourd'hui encore, beaucoup d'entreprises gèrent l'offre et la demande de façon désynchronisée dans un cadre mondialisé. En effet, dans la plupart des cas, les produits se composent de nombreuses pièces qui transitent d'un bout à l'autre de leur organisation et de leur réseau de fournisseurs.



Au fur et à mesure qu'ils créent de nouveaux produits et suivent les références existantes, les grands groupes manufacturiers ont besoin d'une visibilité homogène et complète rendue possible par une vision unifiée et maîtrisée de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. C'est en se focalisant sur ces objectifs que ces acteurs industriels consolident la vue de leur chaîne d'approvisionnement et améliorent leurs opérations à l'échelle mondiale.



Une vue globale de la « supply chain »



Une vue unifiée de la chaîne d'approvisionnement connecte l'entreprise et ses fournisseurs de manière transparente à diverses applications et bases de données — progiciels de gestion intégrés, entrepôts de données et autres systèmes de gestion de la relation client (CRM).



Cet environnement connecté aide les entreprises à se positionner à l'avant-garde du processus de fabrication et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'à partager les informations pertinentes en matière de conception, d'ingénierie, d'achats, de contrôle de la qualité, etc. De la compréhension des besoins des clients à l'élaboration des spécifications en passant par le prototypage et la vente de produits, toutes les étapes sont rationalisées et simplifiées à travers des systèmes disparates.



En adoptant une vue unifiée de la chaîne d'approvisionnement, les entreprises peuvent savoir quelles pièces sont en stock, auprès de quels fournisseurs leurs commandes sont renouvelées, et si ces fournisseurs disposent de stocks suffisants. Les ingénieurs peuvent ainsi visualiser les spécifications des composants, les délais moyens entre défaillances (MTBF), les plans d'arrêt de fabrication, et les récents retours négatifs. Centraliser l'ensemble des services des partenaires de la chaîne d'approvisionnement au cœur d'un seul et unique atelier de fabrication, permet de renforcer l'exactitude des expéditions, la ponctualité des livraisons et donc la réduction du « Time-To-Market ».



Trouver l'information au bon moment et dans son contexte est un réel défi



Une chaîne d'approvisionnement centrée sur l'information (‘'Information-Driven Supply Chain'') permet aux utilisateurs de rechercher et de localiser plus facilement les pièces que requiert leur projet de production. En créant des alertes, ils sont avertis dès que des renseignements pertinents font leur apparition. Bien informés, ces utilisateurs peuvent pleinement se concentrer sur la fabrication des produits dans les délais annoncés.



Une vue unifiée de la chaîne d'approvisionnement aide les ingénieurs à savoir qui a déjà travaillé avec tel composant ou telle pièce, et ainsi apprendre de leurs expériences. Si un composant s'avère défectueux en cours de production, les ingénieurs peuvent passer des jours entiers à rechercher l'auteur de la conception originale. Une vue unifiée de la chaîne d'approvisionnement leur permettra d'identifier rapidement les personnes qui disposent des meilleures connaissances et de fournir un accès immédiat aux informations relatives au composant et à ses spécifications de conception. En donnant cette possibilité aux ingénieurs, les entreprises sont mieux armées pour répondre aux demandes de leurs clients.



En outre, cette approche fournit aux services commerciaux la possibilité d'accéder à des informations relatives à certaines pièces en particulier, et ainsi de savoir quand commercialiser une version spécifique ou à qui s'adresser pour obtenir davantage d'informations. Les clients peuvent alors entrer en contact avec un vendeur bien informé qui les aidera à prendre la meilleure décision.



Comment rapidement cibler l'information pertinente ?



Les entreprises doivent être en mesure de satisfaire immédiatement les demandes de clients qui ont besoin de pièces de rechange et attendent un service immédiat. Si une pièce n'est pas disponible, ces entreprises doivent connaître les dates d'expédition prévues, ainsi que les délais de livraison, et savoir qui peut les leur fournir. Autant de tâches de plus en plus difficiles à gérer, à l'heure où fournisseurs et clients sont dispersés géographiquement.



Une vue unifiée de la chaîne d'approvisionnement peut résoudre ce problème en donnant aux représentants du service client une visibilité panoramique des pièces disponibles dans l'entreprise, indépendamment du lieu, du référentiel ou du format dans lequel les informations sont stockées. Cela permet également d'étendre l'accès aux informations enregistrées dans les sites et les applications des fournisseurs.



Pour répondre aux demandes d'assistance, les représentants du service client doivent être au fait de problèmes antérieurs, et en mesure de les identifier et bien sûr les résoudre. Grâce à une vision unifiée de la chaîne d'approvisionnement, ils connaissent immédiatement les pièces associées à un problème et savent d'emblée comment résoudre ce dernier.



En conclusion, la gestion de la chaîne d'approvisionnement relève de l'accès à l'information pertinente au bon moment. Si de nombreuses applications sont nécessaires pour gérer les informations à différents stades de la chaine d'approvisionnement. Il est possible d'avoir une visibilité cohérente et exhaustive sur une seule application, provenant de l'analyse approfondie des différentes sources qui contiennent les données et informations concernant les produits, les fournisseurs et les clients.



La qualité des résultats de recherche d'informations est le fruit de la combinaison disruptive de technologies de pointe dans une seule et même plateforme : Analyse Statistique, Traitement Automatique de Langage Naturel (NLP), Machine Learning et Deep Learning, pour ne citer qu'eux.



Ces plateformes de Cognitive Search ou Insight Engines – comme les qualifient respectivement les cabinets d'analystes Forrester et Gartner - présentent un rouage essentiel de la manière dont les entreprises manufacturières innovantes optimisent leur chaîne d'approvisionnement et créent la valeur business tout en gagnant en compétitivité.