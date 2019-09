Le supercalculateur BullSequana d’Atos équipé d’un processeur AMD fixe un record mondial de performance

Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui que son supercalculateur BullSequana XH2000 équipé du Processeur AMD EPYC™ Série 7H12 a fixé 5 nouveaux records mondiaux en termes de performance de serveurs.



Grâce au système de refroidissement liquide de troisième génération (Enhanced Direct Liquid Cooling system) du BullSequana et au processeur EPYC 7H12 efficace d’un point de vue énergétique, les mesures d’Atos sont actuellement en tête des meilleurs résultats publiés pour les nœuds à deux sockets sur 4 benchmarks SPECrate®*. De plus, Atos a fixé un nouveau record pour le HPL Linpack Benchmark sur un AMD CPU, avec une augmentation de 11% des résultats**. Ces mesures évaluent la performance du matériel informatique (systèmes hardware), sous une charge de travail intensive basée sur des applications de la vie réelle. Le BullSequana dépasse les records précédents*** (des records utilisant à la fois des processeurs AMD et des processeurs non-AMD) pour les 5 benchmarks.Le refroidissement liquide (DLC, Direct Liquid Cooling) du BullSequana XH2000 a été essentiel pour permettre au processeur AMD EPYC™ 7H12 d’atteindre son niveau de performance maximal. Les résultats ont montré une performance par Watt sans précédent. L’efficacité énergétique est une priorité majeure pour les grands data centers lorsqu’il est question de sélectionner un supercalculateur, puisque cela se traduit en un coût total de possession (TCO, Total Cost of Ownership) optimal, permettant des économies se mesurant en millions sur la totalité de la durée de vie du projet.



“Nous sommes extrêmement fiers que notre BullSequana ait atteint ces records internationaux. Notre Système de refroidissement liquide (Enhanced Direct Liquid Cooling system) a fourni l’environnement le plus efficace permettant au processeur AMD EPYC d’atteindre une telle performance,” a déclaré Agnès Boudot, GM & SVP, Responsable de la ligne de produit HPC & Quantum d’Atos. “Notre BullSequana équipé de la dernière puce d’AMD, offre à nos clients la plus haute performance disponible pour le HPC et pour les charges de travail IA, avec un coût total de possession (TCO) optimisé, pour leur permettre d’aller au-delà des limites de la simulation traditionnelle.”



Plusieurs clients internationaux ont déjà sélectionné le supercalculateur BullSequana équipé de processeurs AMD EPYC en vue d’augmenter leurs capacités de simulation. Cela inclut le Grand Equipement National de Calcul Intensif (GENCI), IT Center for Science (CSC) en Finlande, le fournisseur d’e-infrastructure national norvégien Uninett Sigma2, un centre de prévisions météorologiques majeur en Europe et un géant multinational américain, leader sur le marché des biens de consommation.



“Faire face aux défis des systèmes les plus performants au monde impliquait de créer une solution en accord avec cette tâche, ce qu’a réalisé AMD avec la deuxième génération de processeur EPYC » a déclaré Scott Aylor, Corporate Vice president et General Manager, AMD Datacenter Solutions. “Combinée avec BullSequana d’Atos et ses propres capacités ainsi que leurs relations avec les clients, nous pouvons délivrer un ensemble complet de nouvelles possibilités pour adresser les besoins en calcul des datacenters modernes. ”







* Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) CPU 2017 benchmark est conçu pour fournir des mesures de performance qui peuvent être utilisées pour comparer la capacité de traitement informatique intensif sur différents systèmes d’ordinateurs, incluant le SPECspeed 2017 Integer, le SPECspeed 2017 Floating Point, le SPECrate 2017 Integer et le SPECrate 2017 Floating Point.



Les résultats d’Atos – actuellement en cours de révision par le Comité du SPEC :



SPECrate®2017_Int_base 692



SPECrate2017®_fp_base 528



SPECrate®2017_fr_peak 586



SPECrate®_int_peak 754



** HPL Linpack Benchmark - 4,296 gigaflops



Les chiffres d’AMD EPYC Rome 7742 HPL sont basés sur les références AMD en termes de systèmes de test.



*** Records précédents



Résultats pour les processeurs non-AMD (record international précédent, atteint en 2019):



SPECrate2017_Int_base 643



SPECrate2017_fp 522



Résultats de processeurs AMD (précédent record international, atteint en août 2019):



SPECrate2017_Int_base 682



SPECrate2017_fp 524



SPECrate fr peak 577



SPECrateint peak 749