Les MSP Hardis Group et Cyllene choisissent la technologie IBM pour accélérer les projets d’Intelligence Artificielle de leurs clients

« Nous observons une croissance exponentielle des projets d'Intelligence Artificielle (IA) dans tous les secteurs d'activités. Bon nombre d'entreprises veulent se lancer et découvrir ce que cela peut leur apporter. Fort de ce constat, et des challenges qui les attendent, Hardis Group et Cyllene ont décidé de les assister dans cette transformation en mettant à leur disposition une plateforme d’IA basée sur la technologie IBM Power Systems AC922. » note Stéphane Coche, Responsable des Systèmes Cognitifs IBM.



Les préoccupations autour des ressources informatiques étant levées, les entreprises peuvent se concentrer sur l'exploitation des données, le recrutement des compétences et enfin les tests pour identifier la ou les idées qui leur permettront de développer un avantage compétitif sur leur marché. Les modes SAAS/IAAS/PAAS (1) sont particulièrement adaptés pour ces nouvelles activités. Après les grands acteurs du Cloud, les CSP/MSP (2) de taille intermédiaire emboîtent le pas. Il est de toute évidence clair que le marché de l'IA est en construction et des choix structurants sont en train de s'opérer.



C'est la raison pour laquelle Cyllene et Hardis Group ont choisi la technologie IBM Power Systems AC922.



En effet, cette plateforme offre :



- un confort pour les Spécialistes de la Donnée (data scientists) avec la disponibilité des librairies standards du marché d’apprentissage profond (deep learning), optimisées, recompilées, mises à jour régulièrement telles que TensorFlow, Caffee, Keras….

- l’exploitation d’images à haute résolution (ex : médicales, satellites …) grâce à un important espace mémoire du serveur

- une exécution plus rapide de leurs algorithmes grâce au protocole de communication entre les GPU elles-mêmes, ainsi qu’entre ces cartes et la CPU IBM POWER 9 (un unique)

- des améliorations continues provenant d’IBM Research telles que « Large Model Support » et « Snap Machine Learning », pour accélérer les projets d’apprentissage profonds et automatiques (Machine learning/deep learning) (3)



Les projets pourront donc s'exécuter plus rapidement, plus fréquemment et offriront une précision plus importante.



Hardis Group et Cyllene pourront compléter leur dispositif avec le module IBM Power AI Vision, dans le futur. Ce module permet aux clients de réaliser très rapidement et très simplement des MVP (Minimum Vital Product) en matière de classification ou de détection d'objets (4).



Pour Hardis Group, un partenaire d’IBM qui fournit des services de conseils, des services numériques (ESN) et des logiciels, l’IA devient rapidement un des moteurs de croissance les plus importants de la nouvelle économie. Mais il est toujours difficile pour les entreprises de se doter des ressources nécessaires pour développer leurs compétences dans ce nouveau domaine. Voyant une opportunité de répondre à ce besoin, Hardis Group a décidé de lancer une plateforme intégrée d’IA en mode SaaS (software-as-a-service) pour permettre aux ingénieurs diplômés des écoles supérieures de créer des solutions IA de pointe.



Hardis Group a fait le choix de la plateforme IBM Power Systems AC922, laquelle, par rapport à des solutions sur architecture distribuée, est beaucoup plus compacte et efficace. Elle garantit également une séparation absolue entre les environnements appartenant à des clients différents.



« Nous avons choisi de créer notre Cloud IA en nous appuyant sur le serveur IBM Power Systems AC922, qui répondait parfaitement à nos exigences en termes de performance élevée, de disponibilité 24/7, d’évolutivité, de flexibilité et de facilité de gestion », a déclaré Stéphane Cotet, Directeur d’Hardis Cloud Operations. « De plus, la suite IBM Watson Machine Learning Community Edition fournit toute une gamme d’outils pour l’apprentissage profond et automatique (machine learning et deep learning) directement inclus dans l’IBM Power Systems, sans surcoût. »



Cyllene, qui propose des services d’infogérance Cloud et des infrastructures externalisées, va déployer une plateforme permettant de favoriser les projets d’IA chez ses clients. Basée sur la technologie IBM Power Systems AC922, cette plateforme, dont l’usage est proposé à la demande, s’inscrit pleinement dans la stratégie de croissance du groupe dont l’IA est un des moteurs évidents des années à venir.



Le Cloud IA by Cyllene offre la possibilité de réserver la puissance de calcul nécessaire à tout type de projets, de disposer d’une grande souplesse de tarification sans se soucier d’administration ou d’implémentation des outils.



« Nous souhaitions une solution performante, disposant d’un support efficace et conforme aux standards du marché (TensorFlow, Caffee, Keras….), a déclaré Olivier Poelaert, Président du Groupe Cyllene. « Avec IBM, notre partenaire depuis 1989, nous bénéficions également d’un écosystème comprenant le rapprochement avec des start-ups, cabinets conseils autour de la donnée, clients et autres acteurs à la recherche de nouvelles alternatives, de nouveaux modèles. »