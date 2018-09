Les caméras d’Axis Communications assurent la surveillance des cours d’eau du territoire de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

Ce territoire, au patrimoine naturel très riche, a la particularité d’être situé sur un relief vallonné, entre mer et montagne, traversé par de nombreux petits fleuves côtiers notamment dans des zones fortement urbanisées. Ces fleuves sont influencés par le climat méditerranéen, qui se caractérise par des déficits hydriques, des milieux temporaires, des fragilités de la ressource, des crues subites et du ruissellement important.



Au fils du temps, la morphologie de ces cours d’eau a évolué, comme le développement et l’aménagement du territoire. Visibles ou dissimulés, les cours d’eau ont peu à peu disparu de la mémoire collective.



Suite aux récentes inondations par débordement de cours d’eau et ruissellement, la prévention des inondations est devenue une préoccupation collective et prioritaire, véritable enjeux pour la prévention et protection des populations.



La Métropole Toulon Provence Méditerranée, associée aux acteurs de la sécurité civile des communes ainsi qu’aux syndicats de rivières, s’est engagée à améliorer la connaissance et la conscience des risques inondations en mettant à disposition des outils de prévention et d’alerte. Aussi depuis 2017, le territoire dispose d’un système d’information en temps réel de surveillance des cours d’eau par caméras sur les principaux bassins versants hydrographiques du territoire. Marché remporté/mis en œuvre par Automatic Alarm et TENEVIA sur actuellement 5 sites.



Ces caméras sont reliées directement au centre de sécurité de TPM grâce à la fibre optique, déployée par la métropole sur son territoire. Les agents en charge de la sécurité de chaque commune peuvent ainsi visualiser en temps réel les évolutions de chacun des cours d’eau et valider facilement les alarmes émises par chaque caméra.



Les mesures de hauteurs d’eau, vitesses d’écoulement et débits sont réalisées par la solution TENEVIA CamFlow® à partir des caméras AXIS P1367-E. La technologie brevetée TENEVIA CamFlow® repose sur un logiciel d’analyse et de traitement d’images, permettant de numériser les surfaces en eau afin d’obtenir des données hydrométriques. Le fonctionnement nocturne du système s’appuie sur des projecteurs infrarouges asservies aux caméras. Les données obtenues grâce à ces traitements d’images sont accessibles en temps réel via un navigateur internet. TENEVIA et Axis facilitent ainsi la compréhension de la situation hydrologique aux agents de la Métropole et des communes en charge de la surveillance des crues.



Dans le cadre du Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (P.A.P.I), labellisé le 5 juillet 2018 par la Commission Mixte Inondation, les données mesurées sur le territoire seront mise à disposition du SPC (Service Prévision des crues en charge de la surveillance, la prévision et l’information sur les crues permettant d’établir des cartes de vigilance sur les 24 heures à venir) et compléteront les données hydrométriques issues des stations de mesure ou des jaugeages réalisés par les hydromètres du réseau VIGICRUES.



« L'amélioration continue des performances du matériel d'Axis permet aujourd'hui d'effectuer des mesures hydrométriques par caméra de qualité, tout en développant des fonctionnalités additionnelles comme la détection d'embâcles ou de pollution de l’eau » explique Arnaud Brun, Président et co-fondateur de TENEVIA.



« L’intégration et la prise en main du système par les différents utilisateurs n’a posé aucun problème. L’outil est facile d’accès et de lecture. Il mesure les données des cours d’eau telle que les hauteurs d’eau et les débits d’eau et déclenche une alerte dès que les seuils sont dépassés. C’est un excellent support qui nous permet une véritable surveillance des cours d’eau en temps réel et permet de compléter les actions terrain des acteurs de la sécurité civile en cas de risque avéré. Aujourd’hui, nous souhaitons faire évoluer le système en intégrant des données complémentaires telles que les prévisions météorologiques et la consultation directe depuis les appareils mobiles professionnels » précise Géraldine Crespin, Responsable du service des espace naturels et urbains en charge des risques naturels de la Métropole de Toulon Provence Méditerranée.