Les commerçants peuvent désormais trouver leurs futurs meilleurs clients grâce à la data science d'Oracle et à sa toute nouvelle offre Consumer insights

Oracle aide les entreprises du Retail à trouver leurs futurs meilleurs clients grâce à la data science (« science des données »). Consumer Insights, une nouvelle offre d'Oracle Retail, leur permet en effet de comprendre les caractéristiques de leurs meilleurs clients puis de les extrapoler pour trouver des clients potentiels similaires parmi les pétaoctets de données tierces sur les consommateurs que l'on peut trouver dans Oracle Data Cloud. Ils peuvent ainsi optimiser leurs campagnes d'acquisition de clients en s'appuyant sur des produits et des offres plus pertinents et mieux ciblés.



L'acquisition de nouveaux clients constitue l'une des priorités pour les services marketing des distributeurs, mais son coût augmente chaque année. Au cours de la saison des fêtes qui vient de s'achever, une nouvelle enquête a montré que 77% des distributeurs prévoyaient d'augmenter leurs dépenses dans ce domaine. Mais parviennent-ils à toucher les bons acheteurs potentiels ?



Avec Oracle Retail Consumer Insights, les distributeurs peuvent approfondir la compréhension de leurs clients existants grâce à des attributs enrichis et grâce aux technologies avancées de data science. Par exemple, les clients les plus rentables dans le secteur de l'équipement sportif achètent-ils également certaines marques de boissons non alcoolisées, de déodorants ou de snacks ? Existe-t-il un point commun entre les véhicules qu'ils conduisent, les restaurants qu'ils fréquentent ou le type de vacances qu'ils prennent ?



En enrichissant les données internes que possèdent les distributeurs sur leurs clients existants avec des données achetées, mais aussi avec d'autres caractéristiques décrivant ce qui se passe en dehors du champ d'observation du distributeur, Consumer Insights peut agglomérer de multiples attributs et actions pour identifier de nouveaux segments qui autrement resteraient inconnus. Les distributeurs peuvent ainsi utiliser cette information pour trouver des acheteurs potentiels comparables qui pourront être ciblés avec des offres correspondant à leur mode de vie et à leurs goûts.



Les données d'Oracle Data Cloud décrivent des transactions d'achat et sont associées à des profils ainsi qu'à une palette complète d'attributs démographiques, géographiques et de centres d'intérêt. Avec cette nouvelle solution, ces données tierces peuvent désormais être couplées avec les données internes que possèdent les distributeurs sur leurs clients, leurs points de contact multicanal, leurs stocks, l'efficacité de leurs promotions, et bien plus encore.



“La valeur des données ne se trouve pas dans les 0 et les 1, mais dans les connexions humaines entre les centres d'intérêt, les expériences et les comportements des clients actuels et potentiels”, déclare Cecilia Mao, Vice President of Product, Oracle Data Cloud. “Lorsque vous savez ce que vos clients achètent quand ils font leurs courses, les marques qu'ils préfèrent et leurs loisirs favoris, vous pouvez construire des modèles plus précis pour trouver vos meilleurs clients potentiels, puis utiliser tous les canaux possibles pour les atteindre.”



En appliquant des analyses prédictives et prescriptives à ces données, les distributeurs peuvent connecter, analyser, expérimenter et explorer de nouveaux segments de clientèle, en s'appuyant sur des technologies avancées d'aide à la décision. Consumer Insights effectue des analyses d'hypothèses, explore et trouve des prospects à travers un processus itératif continu afin d'identifier les bons critères et le segment de clientèle le mieux ciblé. Une fois cette identification achevée, les distributeurs peuvent agir en lançant des campagnes, des promotions ou des publicités, et peuvent même les activer via les connexions d'Oracle Data Cloud avec l'ensemble du marché.



“Pour attirer l'attention de clients potentiels, chaque seconde et chaque instant comptent”, déclare Jeff Warren, Vice President, Oracle Retail. “Grâce à ces données intelligentes basées sur les attributs et les comportements des clients réels, les distributeurs pourront vraiment placer les besoins et les goûts des acheteurs au cœur de leur stratégie d'acquisition de nouveaux clients.”