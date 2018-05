Les dernières applications Icertis AI donnent vie aux contrats statiques

Icertis, principal fournisseur de solutions Cloud de gestion de contrats d'entreprise, présente deux nouvelles applications Icertis Contract Management (ICM) optimisées par l’intelligence artificielle (AI). Celles-ci s’ajoutent à la liste croissante des applications de la société développées sur la plateforme ICM. Les applications ICM DigitizeAI et ICM DiscoverAI transforment les documents contractuels statiques en réels actifs stratégiques, permettant aux entreprises de résoudre des difficultés de gestion des contrats auparavant insurmontables sans l’apport de ces nouvelles technologies AI.



L’approche Icertis

Chaque relation commerciale d’une entreprise est régie par un contrat. Les contrats sont la base du commerce et la plateforme ICM est devenue le système d’enregistrement de toutes les obligations, les droits et les engagements de l’entreprise. Grâce à l’Intelligence Artificielle, les nouvelles applications ICM AI redéfinissent la manière dont la gestion des contrats d’entreprise produit une valeur stratégique pour les grandes entreprises.



« Pour la première fois de l’histoire, les contrats sont numérisés », explique Samir Bodas, CEO et cofondateur d’Icertis. « Icertis applique l’IA à ce nouveau pool de données numérisées, inexistantes jusqu’ici, et réinvente la gestion des contrats d’entreprise de telle sorte que les contrats puissent interagir avec les humains, avec les systèmes environnants et même avec d’autres contrats. Nous redéfinissons la gestion de contrats pour faire vivre à nos clients un véritable saut quantique en termes de valeur. »



Pour appliquer la puissance de transformation de l’IA à la gestion des contrats, Icertis exploite sur la plateforme ICM ses énormes volumes de données, inédits en termes de quantité, de qualité et de diversité, émanant de plus de 5 millions de contrats, et d’artéfacts connexes, dans plus de 40 langues et couvrant plus de 90 pays et plus de 25 segments verticaux. Ces contrats et artéfacts représentent des milliers de types et de modèles de contrats, et constituent une taxonomie unique obtenue à partir de centaines de milliers de clauses mises en correspondance avec les structures sémantiques distinctives des clients.



Optimisation de l’IA pour produire des résultats pour les clients



Au travers de fonctionnalités comme l’identification intelligente de clause et l’extraction d’attributs, et d’une puissante interface de validation de données, l’approche inédite de Icertis bénéficie déjà aux plus grands clients. Ceux-ci utilisent ces nouvelles applications pour réduire jusqu’à 80% les délais de numérisation des contrats préexistants et de tierces parties, améliorer à hauteur de 90% la conformité contractuelle post-exécution, réduire de 60% le coût de mise en conformité et découvrir de nouveaux potentiels de revenus additionnels dans les contrats existants.



Le géant mondial de services technologiques Genpact utilise les applications ICM AI et a pu réduire les délais et les efforts d’extraction des attributs et des clauses des contrats de tierces parties afin d’améliorer sa gestion des obligations contractuelles tout en éliminant le risque d’erreurs manuelles par omission.



« L’utilisation des technologies d’Intelligence Artificielle de nouvelle génération pour améliorer la gestion des engagements contractuels va nous aider à apporter plus de valeur à nos parties prenantes », déclare Jyoti Ruparel, auditeur interne en chef chez Genpact. « Nous sommes ravis de pouvoir utiliser les applications ICM AI pour optimiser les processus Genpact de gestion des contrats. »



Daimler, qui a déployé la plateforme ICM l’an dernier, travaille avec Icertis pour réduire les coûts, mieux gérer les risques et assurer la conformité du processus de passation de contrats, via les applications ICM AI, et aussi pour faire avancer la transformation numérique de la gestion des contrats d’achat du constructeur.



Vertiv, un constructeur et fournisseur mondial de services pour les datacenters d’entreprise, utilise les applications ICM AI pour analyser ses contrats de vente préexistants afin de mieux analyser les risques et les obligations contenues dans les documents.



Les nouvelles applications redéfinissent la gestion des contrats



Jusqu’à présent, il était extrêmement onéreux, chronophage et risqué pour une entreprise de mettre précisément en correspondance, à grande échelle, les attributs et les clauses figurant dans les contrats existants et de tierces parties avec leurs définitions sémantiques. Les nouvelles applications ICM AI résolvent ce problème par l’extraction automatique de tous les attributs et clauses directement dans la plateforme ICM où la sémantique a déjà été définie, ce qui accroît la rapidité des contrats, réduit les risques, améliore la conformité et génère une valeur commerciale substantielle.

L’application ICM DigitizeAI importe automatiquement les contrats existants dans n’importe quel format puis met en correspondance les attributs et les clauses avec la structure contractuelle de l’entreprise, facilitant les opérations de recherche, de reporting et d’analyse des contrats.

L’application ICM DiscoverAI identifie les clauses et les données d’attributs des contrats de tierces parties et les compare à la bibliothèque de clauses de l’entreprise, ce qui confère une visibilité instantanée sur les composants contractuels essentiels et accélère le processus d’analyse et de revue des contrats.

Et grâce à l’intégration à d’autres applications courantes comme Microsoft Word, les gestionnaires de contrat peuvent accéder à ces bénéfices à partir de l’application de leur choix.



Les applications Icertis AI utilisent des Services Cognitifs pour raccorder ensemble plusieurs compétences cognitives (Text Analytics, Bing Entity Search API, Translator Text API, etc.) afin d’instiller l’IA dans la plateforme ICM. Icertis utilise également le Package Azure Machine Learning for Text Analytics pour entraîner des modèles spécifiques qui font partie des algorithmes Icertis en instance de brevet.



« Notre objectif chez Microsoft est d’accélérer la transformation numérique de nos clients en tirant profit de la puissance des données, de l’IA et du cloud computing », déclare Joseph Sirosh, CVP de Cloud AI Platform chez Microsoft Corp. « Icertis travaille avec de nombreuses marques prestigieuses des principaux segments d’industrie et nous collaborons avec Icertis pour aider nos clients communs à optimiser les fondations de leur activité commerciale au moyen des solutions de gestion des contrats d’entreprise Icertis basées sur Microsoft Azure AI. »