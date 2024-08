Les effets collatéraux des JO du temps réel : dans la tech, il y aura un avant et un après Paris 2024

Alors mettons tout de suite de côté les aspects sportifs que n’importe quel téléspectateur pourra constater en regardant : oui, les résultats sont donnés en temps réel et heureusement… Concentrons-nous plutôt sur la logistique du temps réel pour le public, mais également toutes les entreprises pour qui les données des JO sont essentielles, et qui, espérons-le, seront prêtes pour ce défi majeur.



Un événement social et logistique de la data



Cette grande fête du sport est effectivement un événement social et logistique dont le déroulement a des impacts énormes en matière de sécurité, de business et de marketing. Au cœur de cette vision : la donnée, qui permet de suivre en temps réel les résultats (dans les stades, en ligne, dans les médias, dans les applis sportives…).



Ces données impactent aussi la sécurité informatique, bien entendu, car c’est en temps réel et grâce aux données des outils de monitoring et de défense que l’on pourra éviter une catastrophe du type rediffusion interrompue ou extinction d’un stade. Mais pour la première fois, des IA vont être mises à contribution pour la sécurité des jeux : qu’elles soient comportementales pour la gestion des foules et des transports, ou prédictives pour adapter les forces de l’ordre à une épreuve en fonction des déroulés des autres épreuves. Il va falloir les alimenter et c’est radicalement nouveau d’avoir passé ce nouveau cap de l’immédiateté en matière de sécurité.



Avant, avoir un GPS était un luxe; pour se déplacer à l’occasion des JO, le trafic en temps réel va devenir la norme, ne serait-ce que dans l’affichage pour le public.



Mais cela ne s’arrête pas là : on a pu le lire de nombreuses fois, les hébergements vacants pour les jeux sont encore plus de 11 000 au moment où j’écris ces lignes (en juin 2024). La data immédiate est encore une fois au cœur de cette logistique globale qui va automatiquement faire baisser des tarifs plus on s’approche de l’événement ou alors les faire grimper selon la demande. Le processus n’est pas nouveau, mais c’est la fraîcheur des données utilisées qui est une grande nouveauté.



Quand la data immédiate devient le standard



Et que dire des services financiers qui vont devoir faire face à des millions d’opérations supplémentaires, que ce soit pour acheter une boisson dans un stade ou prendre un billet de transport à la volée. Pour la première fois, et même s’ils sont parmi les plus rôdés à cette logistique de la data en temps réel, ils n’auront pas le droit à l’erreur face à des Digital Native qui se nourrissent de ces interactions en temps réel, que ce soit pour payer, manger, se loger, communiquer ou parier…



Les paris sportifs, justement, vont aussi à l’image des réseaux de transport devoir démontrer leur capacité à dépasser le temps réel pour passer à la data immédiate. Eux qui proposent déjà de modifier son pari jusqu’à 5 minutes avant la fin d’un match, leur challenge sera de multiplier ce genre de performance sur des centaines d’épreuves et de possibilités de paris variables selon les pays et les gens.



De la valeur de la donnée temps réel



À l’occasion des Jeux, la valeur des données immédiates sera dépendante de ce qu’il se passe. Tel résultat va impacter les opérateurs de paris sportifs mais aussi les loueurs de voitures et de meublés, les services de sécurité et les services financiers qui vont tous être poussés dans leurs retranchements. Impossible d’imaginer que la préparation des repas des athlètes puisse être retardée pour cause de fermeture de route non signalée à un fournisseur, c’est fondamentalement impossible pour Paris 2024 !



C’est une véritable bascule dans la tech à laquelle nous allons assister car non seulement les sociétés opérant autour des jeux seront sur le pont, mais aussi derrière elles tous leurs fournisseurs et partenaires qui vont utiliser, mais aussi produire, de la donnée en temps réel pour harmoniser le résultat final et faire que tout se passe bien. Et comme si tous ces flux temps réels ne suffisaient pas, l’analyse marketing et commerciale qui se nourrit de toutes ces données se fera également immédiatement afin d’éviter les couacs. Pour eux, on ne parle plus de faire des plans à moyen terme mais de réagir et d’organiser l’heure d’après en fonction de l’analyse d’une épreuve, d’un tournoi ou d’une éventuelle grève sous peine de passer pour des incompétents.



Comprenons bien que cette olympiade sera un test grandeur nature pour toute l’informatique mondiale et dont on espère tous que le résultat final sera à la hauteur des espérances. Une chose est certaine, ceux qui se seront préparés à cette épreuve auront un avantage majeur sur les autres.